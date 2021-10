Büros in Winterthur – Versicherung Axa reduziert Büroflächen Während die Stadtverwaltung zusätzliche Büros zum Superblock dazumietet, setzt Vermieterin Axa vermehrt auf Homeoffice. Die Versicherung plant gar, ihr Gebäude an der Stadthausstrasse abzugeben.

Anfang Oktober wurde bekannt: Der Platz im Superblock reicht nicht mehr aus für die Stadtverwaltung von Winterthur. Ab kommendem Frühling mietet diese deshalb an der Schützenstrasse Büroflächen dazu und bezahlt dafür jährlich 362’400 Franken pro Jahr. Nun zeigt die Versicherung Axa, die der Stadt im Superblock Büros vermietet, wie es anders gehen könnte: Sie setzt auf geteilte Arbeitsplätze sowie vermehrtes Homeoffice und reduziert damit ihren Platzbedarf trotz Zuwachs bei den Mitarbeitenden.

Die Pandemie habe den Trend zu Fernarbeit klar verstärkt, schreibt eine Axa-Sprecherin auf Anfrage. Eine interne Befragung hat demnach ergeben, dass die Mitarbeitenden auch nach der Pandemie durchschnittlich an zwei bis drei Tagen pro Woche von zu Hause aus arbeiten wollten. Man wolle mittelfristig bei den Raumkosten sparen, konkret: «Wir werden das Gebäude an der Stadthausstrasse abgeben, wo zurzeit rund 250 Angestellte arbeiten.» Mitte nächstes Jahr soll es so weit sein. Auch in Zukunft soll jedoch jeder Mitarbeitende einen «optimal ausgestatteten Arbeitsplatz» vorfinden, wenn er im Büro arbeiten will.

Anfang Jahr hat bereits der Sensorhersteller Kistler einen von drei Winterthurer Standorten mit Platz für knapp 50 Büroarbeitsplätze aufgegeben.

