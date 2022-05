Überflutungen im Tösstal – Versicherung rechnet mit Schäden von bis zu fünf Millionen Franken Bei der Gebäudeversicherung des Kantons sind 130 Schadensmeldungen eingegangen. Der Regen in Zell war so intensiv, wie es statistisch alle 150 Jahre vorkommen kann. Rafael Rohner

Auf dem Feld unterhalb des Schulhauses bildete sich am Donnerstagabend ein grosser See, der am nächsten Tag schon wieder weg war. Foto: Feuerwehr Zell

Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann (EVP) war Donnerstagnacht und Freitagmorgen nach dem verheerenden Unwetter im Breiti- und Müliwiesquartier unterwegs, die es besonders schlimm getroffen hat: «Die Leute sind traurig, gefrustet und auch verärgert», sagt sie. «Es sind verständliche Reaktionen nach dem, was passiert ist.»

Der Zellerbach trat am Donnerstag unterhalb des alten Dorfkerns über die Ufer, überspülte breitflächig ein Feld und den Sportplatz. Kurz darauf waren die Quartiere in der Nähe der Tösstalstrasse geflutet. Bis zu den Knien standen die Leute im Wasser. «Betroffene versuchten erst noch die Gegenstände im Keller höher zu stapeln, bis sie merkten, dass auch das aussichtslos war und alles bis oben mit Wasser gefüllt wurde», sagt Ehrismann.

Das Video zeigt Überflutungen in Zell. In der letzten Aufnahme der Feuerwehr Zell ist der Zellerbach zu sehen, der über die Ufer tritt.

Bis zum Montagmittag sind bei der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) rund 130 Schadensmeldungen eingegangen. Davon rund 85 aus Zell, 25 aus Turbenthal und circa 20 aus Wiesendangen und weiteren Gemeinden. «Wir gehen davon aus, dass im Laufe der nächsten Tage noch weitere Meldungen eingehen», sagt Barbara Greuter, Kommunikationsbeauftragte der GVZ. Zurzeit gehe die Versicherung von einer Schadenssumme von drei bis fünf Millionen Franken aus. «Das Gewitter war sehr lokal mit massiven Regenschauern, teilweise von Hagel begleitet.» In der Folge hätten Hagel und Äste die Wasserabläufe verstopft. Eindrücklich ist der in Zell gemessene Stunden-Niederschlag von 56,3 Millimetern: Er entspricht laut Greuter einem Ereignis, wie es alle 150 Jahre statistisch vorkommen kann.

Glück im Unglück

Aufschlussreich ist ein Blick auf die Gefahrenkarte des Kantons, die seit 2014 rechtskräftig ist. An mehreren Orten verhielt sich der Bach ähnlich wie bei einem Jahrhundertereignis vorausgesagt. So bildete sich unterhalb des Schulhauses ein grosser See, viele der als gefährdet eingestuften Liegenschaften waren vom Unwetter am Donnerstag betroffen. Die Karte zeigt aber auch, dass bedeutend grössere Schäden denkbar gewesen wären – bis nach Rikon, mit einem Schadenpotenzial von 13,9 Millionen Franken.

Der Gefahrenbereich des Zellerbachs ist gross. Nur ein kleiner Bereich wurde am Donnerstag tatsächlich überflutet (in der Grafik rechts). Quelle: Holinger AG

Die Gemeinde Zell weiss um die Gefahren und arbeitet seit Jahren an Hochwasserschutzmassnahmen. Das Vorprojekt wurde im August 2021 präsentiert, doch Baustart soll frühestens 2024 sein. Grund dafür: Es stockt in der Detailplanung, diverse Stellen und Personen sind involviert. «Es dauert alles sehr lange beim Kanton», sagt Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann. «Alle reden mit, jede Abteilung sieht aber nur den eigenen Bereich.» Auch mit den SBB seien Absprachen nötig, was ebenfalls dauere.

Der Zellerbach floss über die Ufer und über dieses Feld mitten in Zell. Am oberen Bildrand ist das Breiti/- und Müliwiesquartier zu sehen. Foto: Rafael Rohner

Die Gemeinde sei aber nicht untätig gewesen. Erst kürzlich liess sie mit einem Helikopter Holz aus dem Königstal fliegen. Zudem befreite sie den Rechen von Schwemmholz. Der dann beim Unwetter am Donnerstagabend trotzdem rasch wieder mit Holz und Geschiebe gefüllt war. «Natürlich hatte es immer noch Totholz im Wald», sagt Ehrismann. Heutzutage werde ein Teil auch für die Natur liegen gelassen.

Viel Wasser vom Lettenberg

Auf der anderen Seite des Dorfs wurden Gebiete überflutet, deren Gefahrenpotenzial hingegen als «gering» eingestuft war. Vor allem im Püntacherquartier und beim Biohof Walburg. Das Wasser strömte in Bächen von den Hängen des Lettenbergs, wie Spuren in der Wiese eindrücklich belegten. «Alles werden wir nie im Griff haben», sagt Regula Ehrismann. «Die Kräfte, die sich entwickeln können, sind so gewaltig.» Dennoch: «Mit einem sanierten Zellerbach wären die Schäden weniger gross gewesen.»

Von den Hängen des Lettenbergs strömte am Donnerstag viel Wasser entlang der Strasse und über die Wiese runter. Foto: Rafael Rohner

Zurzeit ist die Gemeinde nach wie vor damit beschäftigt, Bachbett und Abflüsse zu befreien, Strassen zu reinigen und sich ein Gesamtbild des Vorfalls zu machen.

