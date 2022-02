Schlägerei in Zürich – Versöhnliches Ende nach eskalierter Geburtstagsparty Trotz Messerstichen, geworfener Flaschen und Verletzungen: Die Staatsanwaltschaft stellt nach einer Schlägerei neun Verfahren ein, was bei Raufhandel selten vorkommt. Corsin Zander , Andrea Zahler (Foto)

Die Schützengesellschaft Züri 9 hatte im September 2020 den Unterstand mit Tischen und Bänken für die Party zur Verfügung gestellt. Foto: Andrea Zahler

Eigentlich will die junge Frau doch nur ihren Geburtstag feiern. Sie lädt dafür zum Schützenhaus Hasenrain in Albisrieden. Die Stimmung ist in dieser Nacht im September 2020 lange fröhlich. Und es fliesst viel Alkohol. Doch kurz nach 4 Uhr gerät die Situation komplett ausser Kontrolle.