Grundwasser in Elgg – Verspätet wegen Pestiziden: Nun kommt das neue Pumpwerk Endlich kann ein neues Pumpwerk in Elgg gebaut werden. Weil das Grundwasser am bisherigen Standort Chlorothalonil-Grenzwerte überschritt, brauchte es Abklärungen. Nicole Döbeli

Es wird bereits gebaggert für das neue Pumpwerk, das im Herbst fertig sein soll. Foto: Marc Dahinden

Die Bewilligung für das Pumpwerk Ritschberg in Elgg sollte eigentlich bereits 2019 auslaufen. Denn da, wo es heute steht, darf es laut Kanton nicht mehr betrieben werden. Das Grundwasserreglement, das seither in Kraft getreten ist, sieht an dieser Stelle eine empfindliche Schutzzone vor. Schuld daran ist unter anderem die nahe gelegene St.-Galler-Strasse, so nahe an einer Hauptstrasse darf heute kein Grundwasser mehr bezogen werden.

Wäre es nach den Plänen des Gemeinderats Elgg gegangen, hätte das neue Pumpwerk 2019 gebaut werden sollen. Doch es kam aus verschiedenen Gründen anders, und so bezieht Elgg immer noch 30 bis 40 Prozent seines Trinkwassers aus dem Pumpwerk Ritschberg, dessen Konzession superprovisorisch bis Ende 2021 verlängert worden ist.

Endlich Spatenstich

Diesen Montag nun findet der Spatenstich für das neue Pumpwerk statt. Es wird 150 Meter weiter südlich als das bisherige erstellt. Der Grundwasserstrom ist derselbe, die Schutzzone aber eine andere. Und wie sich im vergangenen Jahr herausgestellt hat, hat die Verschiebung tatsächlich einen Einfluss auf die Qualität des Wassers.

Hier noch vor dem alten Pumpwerk: Brunnenmeister Adrian Widmer, Infrastrukturleiter Michael Schroff und Gemeinderat Hansruedi Miethlich (von links). Foto: Marc Dahinden

Denn die Verzögerung der Bauarbeiten hatte zum einen mit Verhandlungen zwischen Grundeigentümern und Gemeinde zu tun, die sich hinzogen. Zum anderen kam dem Start der Bauarbeiten die Diskussion um die Chlorothalonil-Werte in die Quere.

«Bei früheren Tests wurden die Grenzwerte immer eingehalten.» Michael Schroff, Bereichsleiter Infrastruktur Elgg

Das Grundwasser des Pumpwerks habe bei früheren Tests immer bestanden, die Pestizid-Abbauprodukte hätten keine Grenzwerte überschritten, sagt Michael Schroff, Bereichsleiter Infrastruktur in Elgg. Als die Diskussion um das Pestizid Chlorothalonil Fahrt aufnahm, wollte man jedoch kein Risiko eingehen und nahm am bisherigen wie am neu geplanten Standort weitere Proben, die auch Abbauprodukte untersuchten, die bisher nicht getestet worden waren.

Tatsächlich stellte sich heraus: Das Grundwasser aus dem alten Pumpwerk überschritt einen der Werte ums Dreifache. Erlaubt sind maximal 0,1 Mikrogramm der Pestizid-Abbauprodukte auf einen Liter Wasser. Im Pumpwerk Ritschberg wurden 0,3 Mikrogramm gefunden. Zum Vergleich: Im Weinland fand man in einzelnen Grundwasserfassungen über 1 Mikrogramm auf einen Liter.

Keine Ausweichmöglichkeit

Eine Verfügung, betroffene Werke abzustellen, gab es nicht. Der Kanton liess verlauten, die Massnahmen sollten verhältnismässig sein. Gemeinden, die Grundwasser aus nicht belasteten Quellen beziehen oder beimischen konnten, sollten das tun. In Elgg ist das nicht möglich: «Wir würden im Sommer trockenlaufen», sagt Schroff. Das Pumpwerk sei die einzige nicht saisonabhängige Quelle der Gemeinde.

«Je weiter nördlich, desto höher die Werte.» Michael Schroff

Bereits im Vorfeld waren Probebohrungen am neuen Standort durchgeführt worden. Diese drei Versuchsbrunnen reaktivierte man nun wieder und nahm erneut Messungen vor. «Am neuen Ort fand man ebenfalls Abbaustoffe, aber die Werte sind tiefer ausgefallen», sagt Schroff. 0,07 Mikrogramm fand man. «Je weiter nördlich, desto höher sind die Werte, obwohl es ja der gleiche Grundwasserstrom ist.»

Der Kanton rät zwar im Moment, keine grossen Investitionen zu tätigen, bis die Chlorothalonil-Situation endgültig als geklärt gilt. Elgg kann aber nicht mehr länger zuwarten. Schon jetzt habe man Wartungsarbeiten am alten Werk aufgeschoben, weil diese schnell so viel wie ein neues Werk kosten könnten, sagt Schroff. 1,9 Millionen Franken hatte die Gemeindeversammlung 2018 für den Neubau bewilligt.

Arbeiten bis September

«Wir erwarten, dass die Pestizidwerte im Grundwasser zukünftig eher abnehmen», sagt Schroff. Dies, weil Chlorothalonil in der Landwirtschaft derzeit nicht mehr verwendet werden darf und weil sich das Grundwasser von der Trockenperiode 2018 erholt hat. «Momentan ist dem Trinkwasser viel Quellwasser vom Schauenberg beigemischt, dieses ist unbelastet.»

Die Gemeinde plant, das neue Pumpwerk im September 2021 in Betrieb zu nehmen. Die Bauarbeiten habe man auch auf die Arbeiten an der St.-Galler-Strasse abgestimmt, denn dafür müsse das alte Pumpwerk ebenfalls zeitweise abgeschaltet werden. Sobald das neue Werk läuft, wird das alte zurückgebaut und der Schacht ins Grundwasser abgedeckt. Auf die Kosten soll die Verspätung keinen grossen Einfluss haben, sagt Schroff: «Es sollte immer noch in etwa aufgehen.»