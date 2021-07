Formel 1: GP Österreich – Verstappen deklassiert bei seinem fünften Saisonsieg Hamilton Beim Grossen Preis von Österreich sichert sich der Niederländer den Sieg vor Valtteri Bottas. Die Alfa-Sauber-Piloten schaffen es nicht in die Punkte.

Fährt einen souveränen Start-Ziel-Sieg ein: Max Verstappen im Red Bull. Foto: Clive Mason (Getty Images)

Mit dem dritten Formel-1-Sieg in zwei Wochen hat Max Verstappen die Oranje-Party in Spielberg zum Überkochen gebracht. Vor zehntausenden Niederländern auf den Tribünen hängte der Red-Bull-Pilot beim einseitigen Österreich-Rennen am Sonntag die Konkurrenz um Dauer-Weltmeister Lewis Hamilton meilenweit ab und ist mit dem auf 32 Punkte gewachsenen WM-Vorsprung voll auf Titelkurs. Wie schon eine Woche zuvor an gleicher Stelle fuhr der 23-Jährige einen mühelosen Start-Ziel-Sieg heraus. Hamilton wurde mit einem lahmenden Mercedes nur Vierter hinter Teamkollege Valtteri Bottas und McLaren-Jungstar Lando Norris.

Für Verstappen war es schon der fünfte Sieg im neunten Saisonlauf. Titelrivale Hamilton, der gerade erst einen neuen Zweijahresvertrag bei den Silberpfeilen unterzeichnet hatte, muss nun seine Hoffnung in eine Wende beim Heimspiel in Silverstone in zwei Wochen setzen.

Jubelnde Fans am Streckenrand

Oranger Bengalo-Rauch lag das ganze Wochenende über der Strecke im beschaulichen Murtal. Erstmals seit Ende 2019 waren wieder grosse Zuschauermassen auf den Tribünen zugelassen. Scharen von Niederländern verwandelten den Red-Bull-Ring in eine Verstappen-Arena. 132’000 Zuschauer zählten die Organisatoren über die drei Grand-Prix-Tage in der Steiermark.

Grosser Support vor dem Start in Spielberg: Niederländische Fans unterstützen «ihren» Max Verstappen. Foto: Dan Istitene (Getty Images)

Und die Fan-Gemeinde des WM-Führenden hatte mächtig Grund zum Feiern. Verstappen steuerte seinen bärenstarken Dienstwagen zum dritten Mal nacheinander auf die Pole Position und behauptete Platz eins auch nach dem Rennstart. McLaren-Fahrer Norris, der etwas überraschend von Rang zwei losfahren durfte, hielt zunächst Verstappens Teamkollegen Sergio Perez und das Mercedes-Duo hinter sich.

Kurz darauf musste Alpine-Pilot Esteban Ocon sein Auto wegen einer Kollision abstellen. Das Safety-Car rückte kurz aus. Nach dem Neustart zog Verstappen schnell davon. Norris lieferte sich ein hartes Duell mit Perez, ehe der Mexikaner ins Kiesbett geriet und zurückfiel. Die Rennrichter verurteilten den Briten dafür später zu einer umstrittenen Fünf-Sekunden-Strafe.

Schadensbegrenzung für Hamilton

Vorn dominierte Verstappen fast nach Belieben, während sich dahinter Norris und Hamilton duellierten. «Mehr Leistung», verlangte Hamilton von seinen Ingenieuren an der Box per Funk, den Motor noch mehr aufzudrehen. Nach 21 Runden schaffte es der Serien-Champion endlich an Norris vorbei, da war Verstappen schon um zehn Sekunden enteilt.

Nun begann die Zeit der Strategen und der Boxenstopps. Verstappens Verfolger kamen zuerst für frische Gummiwalzen, dann konnte ganz entspannt auch der Spitzenreiter zur Garage rollen. Auch danach wuchs der Vorsprung des Niederländers immer weiter.

Grund dafür war auch ein Schaden an Hamiltons Auto. Teamgefährte Bottas durfte den Briten in Runde 52 nach einem Funkspruch überholen, Norris zog bald auch vorbei. Für den Titelverteidiger ging es mit noch einmal frischen Reifen nur noch um Schadensbegrenzung.

Räikkönnen crasht in der letzten Runde

Einen enttäuschenden Nachmittag setzt es für die Schweizer Alfa-Sauber-Piloten ab. Giovinazzi färht auf den 16. Schlussrang, Räikkönen schafft es nicht ins Ziel. In der letzten Runde kommt es zum Crash zwischen ihm und Vettel.

dpa/erh

