Foodtruck-Betreiber aus der Region – Verstösst dieser Wirt gegen das Gesetz, weil seine Gäste den Preis bestimmen? Damit auch die Verlierer der Corona-Pandemie bei ihm essen können, hat ein Gastronom in der Region Winterthur sein Preismodell umgestellt. Damit könnte er sich Ärger einhandeln. Tanja Hudec

Die Gäste bestimmen den Preis: Das Modell eines Foodtruck-Betreibers in der Region liegt im gesetzlichen Graubereich. Foto: Manuela Matt

Eine Frau steht in der Schlange vor einem Foodtruck in der Region Winterthur und diskutiert mit ihrem Mann, was sie bestellen soll. Vor ihr reicht die Köchin gerade einem weiblichen Gast ein Dutzend Plastikbecher mit Salat und dann noch einmal so viele dampfende Styroporbehälter.