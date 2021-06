FCW vor erstem Testspiel – Verteidiger Loviso endlich da Noah Loviso (21), ein Zürcher mit Walliser Hintergrund, trainierte mit dem FCW auf der Schützenwiese. Am Dienstag ist er im Testspiel auf dem Reitplatz gegen YF Juventus zu sehen. hjs

Mit einem Zweijahresvertrag auf der Schützenwiese: Noah Loviso Foto: FC Sion

Es war schon seit geraumer Zeit klar, dass der 21-jährige Noah Loviso, ein Zürcher mit Walliser Hintergrund, einer der Linksverteidiger im FCW-Kader der Saison 2021/22 sein werde. Am Samstag war Loviso nun erstmals auf der Schützenwiese im Training, erledigt waren die administrativen Kleinigkeiten in den Verhandlungen mit dem FC Sion. Für die Walliser spielte der zuvor beim FC Zürich ausgebildete Loviso in den vergangenen zwei Jahren, entweder in der U21 in der Promotion League oder – wie in diesem Frühjahr – gar zweimal kurz in der Super League. Der FCW verpflichtete ihn definitiv, er gab ihm einen Zweijahresvertrag.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Loviso ist also morgen Dienstagabend auf dem Reitplatz gegen YF Juventus im ersten Testspiel zu sehen. Darüber hinaus ist noch offen, wer als Linksverteidiger das FCW-Aufgebot ergänzt. Es arbeitet weiterhin der ehemalige U21-Captain Yannick Pauli mit, der mit seinen 23 Jahren der U21 aber entwachsen ist. Und es trainiert seit Tagen zum Test der Ivorer Souleymane Diaby (21) mit. Ihn mal spielen zu sehen, müsste interessant sein.

Baak und Ballet verletzt

Weiterhin die Rolle von Testspielern besetzen: Der deutsche Innenverteidiger Noah Awassi (23), zuletzt bei Schalke 04 II in der Regionalliga West; der Offensiv-Allrounder Noah Blasucci (22), zuletzt kurze Zeit beim FC Wil; und Stürmer Daniele Vesco (21) aus der U21 des FC Basel.

Nicht spielen können beim ersten Freundschaftsmatch der deutsche Innenverteidiger Florian Baak, der sich gleich im ersten Training an einem Sprunggelenk verletzte, und der Berner Flügelmann Samuel Ballet. Er muss – wohl bis Anfang Juli – noch eine Verletzung auskurieren, die er Mitte April erlitt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.