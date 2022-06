Spektakulärer Einsatz am Albis – Verunfallte Frau an der Seilwinde ins Triemlispital geflogen Eine 68-Jährige stürzte auf einer Treppe bei der Felsenegg und verletzte sich. Dann kam es zu einem speziellen Flug für sie. pu

Die Patientin wurde an einer Seilwinde unterhalb des Helikopters transportiert. Symbolfoto: PD

Eine Frau war am Dienstagmittag auf dem Albis in der Nähe der Felsenegg unterwegs, als sie auf einer Treppe stürzte und sich am Fuss verletzte. Die 68-Jährige konnte keinen Meter mehr gehen, das Gelände war unwegsam. Dies löste eine spektakuläre Rettungsaktion aus.

Eine Rega-Crew wurde herbeigerufen. Diese bestand aus einem Piloten, einem Notarzt und einem Rettungssanitäter, sie holte zuerst einen Helikopter-Rettungsspezialisten in der Wache Süd in Zürich-Wiedikon ab und flog weiter zum Unfallort.

Die Patientin wurde darauf gemeinsam mit dem Arzt an der Rettungswinde unterhalb des Helikopters ins nahe Triemlispital geflogen, wie die Rega mitgeteilt hat.

1. Stopp auf der «Wache Süd»

Die Helikopter-Rettungsspezialisten werden von der Alpinen Rettung Schweiz ausgebildet. Sie werden von der Rega immer dann hinzugezogen, wenn Unterstützung für Rettungsarbeiten oder gebirgstechnische Erfahrung erforderlich sind.

In Zürich sind die Helikopter-Rettungsspezialisten Angehörige der Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich. Sie werden für einen Einsatz in der Regel vom Rega-Helikopter bei der Wache in Wiedikon abgeholt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.