Chemieunfall in den USA – Verunsicherung in der Region nach verheerender Entgleisung in Ohio Zwei Wochen nach dem Unfall eines Güterzugs mit Chemikalien im US-Bundesstaat Ohio sind viele Bewohnerinnen und Bewohner verängstigt. Nach wie vor liegt ein beissender Geruch in der Luft.

Der Unfall

Am 3. Februar entgleiste kurz vor 21 Uhr bei East Palestine im US-Bundesstaat Ohio ein mit Chemikalien beladener Güterzug. Der Zug der Norfolk Southern Railways war mit 150 Wagen unterwegs von Illinois nach Pennsylvania. 20 der Wagen enthielten Gefahrenstoffe. East Palestine ist ein Dorf mit 4700 Einwohnern und liegt im Rust Belt, dem sogenannten Rostgürtel der USA. 38 der 150 Wagen sprangen aus den Schienen und fingen Feuer. Es entstand ein Grossbrand, eine Reihe von Explosionen folgte, beissender, schwarzer Rauch stieg in den Himmel.

Ein Dutzend der entgleisten Wagen enthielten Vinylchlorid, ein farbloses, nach Chlor riechendes Gas, das zur Herstellung von PVC-Kunststoff und Vinylprodukten verwendet wird. Es ist hochentzündlich und krebserregend. Um eine Explosion zu verhindern, beschlossen die Verantwortlichen am 6. Februar, das Gas kontrolliert zu verbrennen. Die Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von drei Kilometern um die Unfallstelle wurden evakuiert. Auf Videoaufnahmen war ein grosser, schwarzer Rauchpilz zu sehen, der sich in den Himmel frass.

Tote Fische und Hühner

In den Tagen nach dem Unglück tauchten in den lokalen Medien Bilder von toten Fischen, Hühnern und Füchsen auf. Haustiere wurden krank, wie US-Medien berichteten. Die Anwohnerinnen und Anwohner klagten über brennende Augen, Hals- und Kopfschmerzen. Die Behörden bestätigten später, dass der Ohio River und seine Seitengewässer auf einer Länge von zwölf Kilometern verunreinigt seien und etwa 3500 Fische verendet seien.

Der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, sagte, die Luft- und die Wasserqualität im Städtchen seien gesundheitlich unbedenklich. Die Menschen in der Nähe der Unfallstelle sollten aber dennoch vorsichtshalber Wasser aus Flaschen trinken. Staats- und Bundesbeamte versicherten den Bewohnern, dass das kontaminierte Erdreich von der Unfallstelle entfernt würde.

Trügerische Normalität

Auch rund zwei Wochen nach dem Unglück herrscht bei den Bewohnern von East Palestine trotz der Entwarnung durch die Behörden grosse Verunsicherung: Ein seltsamer Geruch, eine Mischung aus verbranntem Plastik, angezündeten Reifen und Nagellackentferner, hängt immer noch in der Luft. Leute klagen über Hautausschläge und beschnüffeln das Hahnenwasser, wie die «New York Times» berichtete.

Widersprüchliche und wechselnde Aussagen von Regierungs- und Eisenbahnbeamten bereiten Einwohnerinnen und Einwohnern Kopfzerbrechen: Die Umweltschutzbehörde von Ohio liess am 14. Februar verlauten, die Benutzung des Trinkwassers sei unbedenklich. Am selben Tag sagte der Gesundheitsdirektor von Ohio, Bruce Vanderhoff, er empfehle bis auf weiteres, Wasser aus Flaschen zu trinken, wie Medien berichteten. Gerüchte in den sozialen Medien haben die Verwirrung noch verstärkt.

Das Beängstigendste für die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes sind die Unklarheiten bezüglich langfristiger gesundheitlicher Folgen, die sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen lassen. Experten haben darauf hingewiesen, dass weitere Untersuchungen zu den Ursachen und Folgen notwendig seien.

Weitere Verunsicherung

Eine Versammlung der Dorfbewohner sollte am Mittwoch mehr Klarheit bringen, und auch die Betreiberfirma Norfolk Southern Railways sollte Stellung beziehen. Diese liess sich an der Zusammenkunft aber erst gar nicht blicken. Die Ängste der Bürgerinnen und Bürger konnten die anwesenden Behördenvertreter denn auch nicht ausräumen: Vanderhoff wies zwar darauf hin, dass die gemessenen Verunreinigungen trotz der tödlichen Wirkung für gewisse Wildtiere für Menschen unbedenklich seien. Dennoch forderten mehrere der Anwesenden unabhängige Messungen.

Der Chef der US-Umweltbehörde, Michael Regan, sollte noch am Donnerstag nach East Palestine reisen, um mit den lokalen Behörden das weitere Vorgehen zu besprechen.

Vorschriften unter Trump gelockert Infos einblenden In den USA kommt es immer wieder zu Unfällen mit sehr langen Güterzügen. Der Unfallzug war nicht mit elektronischen pneumatischen Bremsen ausgerüstet. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Unter der Obama-Regierung war diese Art von Bremsen obligatorisch. Die Vorschrift wurde laut US-Medien von den Norfolk Southern Railways durch eine Intervention bei der Trump-Regierung wieder aufgehoben. Der entgleiste Zug war nicht als Gefahrenguttransport deklariert gewesen.

