Abstimmung in Seuzach – Verwaltung reagiert auf «pauschale Anschuldigungen» Nach dem Nein zu höheren Steuern werden Kürzungen gefordert – am liebsten in der Verwaltung. Das beschäftigt die Angestellten. Rafael Rohner

Gute Dienstleistungen zu möglichst tiefen Kosten: Die Devise für die Gemeindeverwaltung in Seuzach. Foto: Madeleine Schoder

Seuzach hat keinen Goldesel. Mit diesem Slogan hat die Interessengemeinschaft Pro Seuzi gegen eine Steuererhöhung geworben. Der Gemeinderat weigere sich, «den Sparauftrag auszuführen», hiess es auf einem Flyer. Die Aktion war sehr erfolgreich: Die Stimmberechtigten schickten eine Steuererhöhung am Sonntag den Chrebsbach hinunter. Die Gemeinde wird sich dadurch weiter verschulden. Ein Defizit von einer Dreiviertelmillion ist die Folge, wie die Gemeinde vor der Abstimmung warnte.

In den Online-Kommentarspalten des «Landboten» freut sich ein Mitglied von Pro Seuzi über «das herausragende Resultat». Die Stimmbürger hätten ihren Flyer verstanden. Seuzach habe wirklich keinen Goldesel. Nun bleibe nur noch, die Ausgaben zu kürzen. Er fordert ein Umdenken: Statt Vereine und Organisationen abzustrafen, sollten die eigene Organisation und die Verwaltung unter die Lupe genommen werden. «Die Hoffnung stirbt zuletzt.»

Überraschenderweise erhält er prompt eine Antwort aus ebendieser Verwaltung. Marco Tigani, stellvertretender Verwaltungsleiter, meldet sich in den Kommentarspalten zu Wort: «Die Mitarbeitenden geben tagtäglich ihr Bestes zugunsten der Gemeinde», schreibt er. Permanent nur zu hören, die Verwaltung sei zu teuer, oder es werde nicht gespart, fördere die Motivation nicht sonderlich.

Einen Tag später, am Montag, steht er weiterhin zu seiner Meinung: «Es ging mir darum, auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen», sagt er auf Anfrage. Die Verwaltung leiste viel, gerade während der Corona-Pandemie. «Wir überlegen uns deshalb, wie wir künftig besser aufzeigen können, was wir machen.»

Rückendeckung vom Chef

Denn pauschale Anschuldigungen in Richtung Verwaltung würden die Arbeit erschweren, sagt Tigani weiter. «Und sie beschäftigen uns.» Auf seinen Onlinekommentar habe er bisher viele positive Rückmeldungen erhalten. «Die Leute sind froh, wird das Thema angesprochen.»

«Die Leute arbeiten mit viel Herzblut.» Beat Meier, Verwaltungsleiter Seuzach

Rückendeckung erhält Tigani von Beat Meier, dem Verwaltungsleiter in Seuzach. «Es ist schwierig, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig hören, sie könnten wegrationalisiert werden», sagt er. «Die Leute arbeiten mit viel Herzblut und identifizieren sich mit ihrer Aufgabe und ihrer Gemeinde.» Zudem weist er darauf hin, dass der Personalaufwand gegenüber vergangenem Jahr gesunken sei und die Gemeinde auch im Vergleich mit anderen Gemeinden gut dastehe.

Personalengpässe absehbar

Das Problem geht aber tiefer. Die beiden orten ein generelles Misstrauen gegenüber Politik und Verwaltungen und verweisen auf eine Kampagne des VZGV, die in nächster Zeit starten soll. Der Verein der Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute will mit der Imagekampagne den Ruf der Kommunen stärken. Denn diese stünden vor grossen Veränderungen. Digitalisierung und höhere Ansprüche der Bevölkerung sind zwei Stichworte.

Schon länger ein Thema sind Personalengpässe. Es sei schwierig geworden, die nötigen Fachkräfte zu finden, heisst es in einem Blogbeitrag der ZHAW. In einer kommunalen Verwaltung zu arbeiten, sei für viele nicht mehr interessant. Das negative Image, auch aufgrund der Berichterstattung in den Medien, wirke sich auf Verwaltungen als Arbeitgeberinnen aus.

Sinkende Frustrationstoleranz

In einer ähnlichen Situation wie Seuzach steckte unlängst auch Weisslingen. Die Stimmberechtigten verlangten Sparmassnahmen. Konkrete Vorschläge wurden dann aber meist wieder verworfen. Es wurde gar vermutet, dass Ausgaben versteckt würden. Das Motto: Sparen ja, verzichten lieber nicht.

Und mit welchen Problemen eine Verwaltung auch Abseits vom Steuergeschehen vereinzelt konfrontiert ist, zeigte kürzlich die Zeller Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann an einer Versammlung eindrücklich auf: «Die Frustrationstoleranz in der Bevölkerung nimmt ab», sagte sie. «Beim Steueramt und Betreibungsamt gab es schon brenzlige Situationen. Die Angestellten können nicht raus, wenn jemand gegen die Tür tritt.» Das Gebäude soll nun erneuert werden.