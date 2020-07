Ausgangslage

Die Startaufstellung zum GP von Budapest verspricht grosse Spannung, verschiedene Fragen werden uns durch das Rennen begleiten:

Schafft Lewis Hamilton den Sieg und übernimmt die Spitze im WM-Klassement?

Können die beiden Ferrari mit den Racing Point mithalten, die direkt vor ihnen ins Rennen gehen?

Kann sich Vettel für seinen verkorksten Saison-Start rehabilitieren?

Läuft der Red Bull von Max Verstappen, der im Qualifying nur auf Platz 7 landete, im Rennen besser?

Kann Lando Norris, der in den ersten zwei Rennen in Österreich überzeugte und auf Platz 3 liegt in der WM-Wertung, eine Aufholjagd starten von Platz 8?

Können die Alfa-Romeo-Sauber, die nicht über die letzten beiden Startplätze hinauskamen, Ränge gutmachen im Rennen?