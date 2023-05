Verkehr in Illnau-Effretikon – Viel befahrene Kempttalstrasse wird zum Nadelöhr Ab dem 22. Mai wird der Verkehr von Oberkemptthal bis zur Talmüli in Illnau für drei Monate im Einbahnverkehr geführt. Der Gegenverkehr wird durch Illnau und Effretikon umgeleitet. Almut Berger , Enzo Lopardo (Foto)

Kein Durchkommen mehr: Die Kempttalstrasse in Illnau bleibt ab der Talmüli drei Monate lang für den Verkehr in Richtung Autobahn gesperrt. Foto: Enzo Lopardo

Die 1,5 Kilometer lange Kantonsstrasse zwischen Oberkempttal und der Illnauer Talmüli muss saniert werden. Ab Montag, 22. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 11. August, wird der Verkehr auf der Kempttalstrasse von der Autobahn her in Richtung Illnau einspurig in einem Einbahnregime durch den Baubereich geführt. Als flankierende Massnahme wird während dieser Zeit auf dem Abschnitt die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer beschränkt.