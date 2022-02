Trotz Abstiegsgefahr in NLB – Viel Betrieb bei den FCW-Frauen – aber keine Hektik Zwei starke Stürmerinnen verliessen das Team, aber Trainerin Adrienne Krysl sieht dank Rückkehrerinnen Alternativen. Auch könnten interessante Spielerinnen noch verpflichtet werden. Markus Wyss

Michelle Hofmann ist eine der Spielerinnen, die die personelle Lücke im Sturm der FCW-Frauen schliessen können. Foto: Urs Kindhauser

2016 übernahm Trainerin Adrienne Krysl die FCW-Frauen in der 3. Liga. Fünf Jahre lang reihte die Equipe Sieg an Sieg und stieg im Sommer 2021 gar in die NLB auf. In den vergangenen Monaten spielten die Winterthurerinnen deshalb gegen sehr starke Teams. Kein Wunder, sind sie erstmals unten statt oben in der Tabelle platziert. Als Ranglistenvorletzte kämpfen sie gegen den Abstieg. Zwei Teams im Zehnerfeld müssen Ende Saison in die 1. Liga.