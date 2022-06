Gemeindeversammlung Neftenbach – Viel Einigkeit und ein Streit um den Badiweiher Bei der Gemeindeversammlung in Neftenbach gab am Mittwoch nur ein Traktandum zu reden. Leon Zimmermann

Der Neftenbacher Badiweiher im Jahr 2018. Bei der anschliessenden Sanierung wurde unter anderem der Schlamm aus dem Weiher entsorgt. Foto: Marc Dahinden

Die Neftenbacher Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Auenrain schritt am Mittwoch schnell voran. Die erste Wortmeldung gab es erst beim dritten Traktandum. Es ging um die Sanierung des Badiweihers, die 110’000 Franken günstiger ausfiel als gedacht, weil der entsorgte Schlamm wider Erwarten nicht auf die Sonderdeponie musste. «Die Situation am Weiher wurde durch die Sanierung nicht verbessert», bemängelte einer der 83 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.