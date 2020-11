EHCW verliert im Shootout – Viel Kampfgeist mit einem Punkt belohnt Nach zwei Siegen in Folge muss sich der EHCW wieder geschlagen geben. Gegen ein starkes Olten aber erst 2:3 nach Penaltyschiessen. Urs Kindhauser Zeitung: Der Landbote

Immer wieder im Brennpunkt: EHCW-Goalie Daniel Guntern, hier gegen den Oltner Silvan Wyss. Foto: Freshfocus

Bisher hat der EHCW in dieser Saison gute Erfahrungen gemacht, wenn eine Partie länger als 60 Minuten gedauert hat. Er gewann gegen die EVZ Academy in der Verlängerung und gegen die GCK Lions im Penaltyschiessen. Gegen Olten aber gings im Shootout schief. Zweimal Dion Knelsen und Garry Nunn trafen für die Solothurner, für den EHCW konnten nur Fabian Haldimann und Victor Oejdemark dagegenhalten. Der Sieg der Oltner geht in Ordnung. Sie hätten die Partie schon in der regulären Spielzeit für sich entscheiden müssen. In der Verlängerung hatte allerdings Riley Brace die beste Chance. Der Topskorer des EHCW scheiterte aber an Oltens Goalie Silas Matthys.