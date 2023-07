Kolumne Kulturperle – Viel Konkurrenz für Whitney Das Party-Format «iLike» lässt am Samstag im Albani den Sound der 80er- und 90er-Jahre wieder aufleben. Helmut Dworschak

Die Hardrockband Van Halen 1984 auf der Schützenwiese. Foto: PD

Die 80er-Jahre waren das Jahrzehnt, in dem der Stern von Whitney Houston am Musikhimmel erschien. Schon mit ihrem ersten Studioalbum «Whitney Houston» lieferte die damals 21-jährige Popsängerin 1985 ihr überragendes Werk ab. Ihre Stimme überstrahlt alles, und es wird schnell klar, warum man ihr den Übernamen «The Voice» gab. Die Songs sind nicht trivial, sie verpacken nachdenkliche Themen in einen vor Lebensfreude sprühenden Sound und wirken genau damit erwachsen. «How Will I Know» zum Beispiel kombiniert Liebesqualen mit aufregender Tanzmusik.

Kaum vorstellbar, dass eine Party, die den beiden letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gewidmet ist, ohne Whitney Houston auskommen kann. Allerdings sind die Regale aus jener Zeit voll mit Köstlichkeiten. DJ Ibrahim Bassiv legt an der «iLike»-Party vom Samstag im Albani die Musik auf den Plattenteller und verspricht vorab Songs von Britney Spears, Nirvana, den Backstreet Boys, Michael Jackson «und vielen mehr».

Am reizvollsten klingt natürlich der Zusatz «und vieles mehr»: Darin steckt das reinste Wunschkonzert. Ein paar Klassiker, die aus Winterthurer Sicht auf dem Zettel nicht fehlen dürfen: 1984 spielten AC/DC, Van Halen und Mötley Crüe auf der Schützenwiese; der Name Ibrahim Bassiv lässt es als nicht abwegig erscheinen, dass die Hardrockbands bei ihm eine Chance haben. Die Winterthurer Jugend wurde damals auch gefüttert mit Aerosmith, Iron Maiden und den Toten Hosen – sie alle spielten in den 80ern und 90ern an den Musikfestwochen.

Sogar Radiohead waren da und wühlten sich in die ihnen zugeneigten Ohren. Ausserdem der Bluesmusiker Taj Mahal, der österreichische Liedermacher Rainhard Fendrich und der amerikanische Jazzpionier Ornette Coleman. Genau wie Züri West, Polo Hofer, Paolo Conte, Texas und Miriam Makeba. Ein unglaubliches Line-up. Namen, die auf der Zunge vergehen wie süsser, heisser Schnee. Viel Konkurrenz für Whitney.

Mit einem Wort: Es waren grossartige Jahrzehnte. Gut, dass Ibrahim Bassiv stellvertretend für die Partygäste die Qual auf sich nimmt, die schönsten Schneeflocken auszuwählen. Damit sich die Nostalgiker für ein paar Stunden in ihre Vergangenheit beamen lassen können, die so viel Zukunft in sich trug.

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos

