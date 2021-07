Primarschule Hettlingen – Viel mehr als nur ein Kindertheater Leo Eisenring führt mit seinen sechsten Klassen jeweils ein Theaterstück auf. Dieses schreibt der Hettlinger Lehrer selbst. Warum das Kult ist und was die Teenager dazu sagen. Dagmar Appelt

Sölle Solenthaler (Fiona, links) und Bölle Bohnenblust (Carina) torkeln nach einem Besuch im Roten Ochsen ins Freie und werden dabei für «Szene ish Winti» von Hipham (Phillip, vorne) und Marshmellow (Nick) gefilmt. Foto: PD

«Zuerst war ich enorm nervös und dachte, wenn du jetzt einen Fehler machst! Aber dann klappte der erste Einsatz und es wurde richtig toll», sagt Phillip. Der 12-Jährige ist einer von über 20 Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern, die am letzten Mittwoch in der Mehrzweckhalle von Hettlingen auf der Bühne standen. «Es hat voll Spass gemacht, vor den Leuten zu spielen.»



Die Volksschwänke, die Lehrer Leo Eisenring (61) in Hettlingen jedes Jahr mit seinen sechsten Klassen aufführt, sind in Hettlingen Kult. Jedes Kind kennt sie. Den Eltern, Grossmamis und Grosspapis von Sechstklässlern sind sie ein Begriff.

