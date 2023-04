Bessere Rechnungsabschlüsse – Viel mehr Steuern eingenommen als gedacht Die drei Jahresrechnungen von Andelfingen, Adlikon und Humlikon schliessen klar besser ab als budgetiert. In Andelfingen aber gab es bei den Pflegekosten erneut Mehrkosten. Markus Brupbacher

Blick auf Andelfingen: Zur Gemeinde gehören seit dem 1. Januar 2023 auch Adlikon und Humlikon. Foto: Madeleine Schoder

Zusammen über 2 Millionen Franken besser als budgetiert: So schliessen die drei Jahresrechnungen 2022 von Andelfingen, Adlikon und Humlikon ab, wie der Andelfinger Gemeinderat in einer Medienmitteilung schreibt. Da die zwei kleinen Gemeinden seit dem 1. Januar 2023 zu Andelfingen gehören, ist Letztere für alle drei Rechnungen zuständig. Diese kommen an der Gemeindeversammlung vom 25. Mai zur Abstimmung.