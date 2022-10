Kolumne Landluft – Viel Volt dank Voltige Statt Strom zu sparen, könnten wir auch einfach mehr Strom generieren. Ein paar unkonventionelle Vorschläge. Jonas Gabrieli

Mit kräftiger Landluft lässt sich gut Strom generieren. Cartoon: Ruedi Widmer

Das mit dem Stromsparen ist ja noch nicht so ganz bei den Leuten angekommen. Deshalb muss man am anderen Ende ansetzen: Wenn die Energie knapper wird, dann lohnen sich plötzlich alternative Methoden zur Stromproduktion. Der Kanton Zürich hat das erkannt, Windräder in der Region sind denkbar, um die Landluft als Energiequelle zu nutzen. Auch Solaranlagen stossen bei Privaten auf grosses Interesse.

Aber das reicht natürlich noch lange nicht aus, jeden Tag geht uns einfach viel zu viel Energie flöten. Hier deshalb ein paar Vorschläge: Wer im Herbst noch eine Wanderung zu einem Stausee unternimmt, sollte den ganzen Rucksack mit Wasser füllen, aber möglichst wenig trinken. Schweisstropfen bitte mit einem Lumpen abtupfen. Oben angekommen, dann das mitgenommene Wasser bitte in den See leeren und den Lumpen auswinden. Jeder Tropfen zählt.

Falls Sie beim Joggen Ihre Bestzeit im Vita-Parcours plötzlich nicht mehr erreichen: Bitte nicht wundern, warum Sie an der Stelle treten. Heimlich hat man einen riesigen Dynamo unter der Finnenbahn installiert. Auch bei den Reckstangen ist nun ein Generator angehängt. Statt sich selbst hochzuziehen, wird die Stange nach unten gezogen, um Strom zu generieren. Falls Sie übrigens in der dunklen Jahreszeit am Abend joggen gehen, bitte mit der Stirnlampe noch ein bisschen auf die Solaranlagen leuchten, da haben wir alle etwas davon. Die Voltigevereine steuern mit ihrer Spannung auf den Pferden noch ein paar Volt bei.

Und wenn dann die ersten grossen Windräder stehen, dann sollten die Behörden einen Aufruf an die lokalen Gesangsvereine starten: Bei herrlichem Ausblick proben sie dann ins Tal hinab, um immer schön in Windrichtung zu singen.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

