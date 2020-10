Corona-Tests in Winterthur – Viele Apotheken zögern Vier Apotheken im Kanton dürfen neu Corona-Tests durchführen, Dutzende weitere sollen folgen. Bei den Winterthurer Apotheken zeigen sich die meisten noch zurückhaltend. Jonas Keller

In der Bachtel-Apotheke in Wülflingen kann man sich künftig auf Corona testen lassen. Foto: Marc Dahinden (Archiv)

«Wir sind bereit», sagt Elisabeth Anderegg, Inhaberin der Bachtel-Apotheke in Veltheim. Sie hat ihren Betrieb bereits angemeldet für den Pilotversuch der kantonalen Gesundheitsdirektion: Neu können im Kanton Zürich auch Apotheken Corona-Tests durchführen. Vier sind es bisher, Dutzende weitere wie die Bachtel-Apotheke könnten bald dazukommen. «Dass es damit einfacher wird, sich testen zu lassen, ist sicher sinnvoll», so Anderegg. «Vielen dürfte es auch leichterfallen, in die Apotheke zu gehen als ins Spital.»

Pilotphase abwarten

Die meisten Apotheken in Winterthur zögern allerdings noch, sich dem Projekt anzuschliessen. Um die Tests durchführen zu dürfen, braucht es einen separaten Raum; zudem müssen die Angestellten an einer halbtägigen Schulung teilnehmen. «Ob das für uns möglich ist, müssen wir noch klären», sagt Claudia Fäh von der Top-Pharm-Apotheke in Wülflingen. Für sie ist klar: «Wenn es machbar ist, werden wir die Tests gerne anbieten. Wir warten jetzt aber erst mal die Probephase ab.»