Ferien mit dem E-Auto – «Viele bringen den Stecker nicht aus der Dose – und rufen den Pannendienst» Noch nie waren so viele E-Autos unterwegs wie in diesen Sommerferien. Geht ihnen im Stau der Strom aus, verursachen sie mehr Pannen? Der TCS liefert erste Erkenntnisse – und gibt Tipps für den elektrischen Roadtrip. Chris Winteler

Damit die Reise im Elektroauto möglichst entspannt wird, sollten die Ladestopps im Voraus geplant werden. Foto: Moritz Hager

Viele Schweizerinnen und Schweizer fahren diesen Sommer erstmals mit dem Elektroauto in die Ferien. 2016 waren auf Schweizer Strassen 10’000 E-Autos unterwegs, heute sind es bereits 135’000, rund drei Prozent aller Personenwagen. Marktleader Tesla war 2022 sogar das meistverkaufte Auto in Europa. Auch in der Schweiz kommen 13 Prozent der Elektroautos von Elon Musk, gefolgt vom Skoda Enyaq und dem Audi Q4.