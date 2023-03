Erste Velo-Vorzugsroute in Zürich – Viele bunte Velostreifen – und ein paar grosse Fragezeichen Zwischen Bahnhof Altstetten und Kreis 4 erhalten Fahrräder mehr Platz. Doch die neue Route sorgt nicht nur für Freude. Wir haben sie getestet. Liliane Minor

Die neue Velovorzugsroute wird noch nicht wirklich respektiert. Foto: Urs Jaudas

Und dann steht da dieser riesige Lastwagen. Genau auf der neuen, wunderbar breiten Velo-Vorzugsroute an der Baslerstrasse. Der Fahrer lädt hier in aller Seelenruhe eine Lieferung für den Letzipark aus. Es ist ein Bild, das vielleicht symbolisch ist für dieses Prestigeprojekt, das Zürich endlich zur Velostadt machen soll. Denn das Netz aus Vorzugsrouten, das dereinst die ganze Stadt durchziehen soll, hat so seine Tücken.