Ali Sonay ist Dozent am Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften an der Uni Bern. Er erklärt, warum viele Winterthurer Erdogan-Wähler sich nicht zur Wahl äussern wollen.

Ali Sonay ist Dozent am Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften an der Uni Bern. Er erklärt, warum viele Winterthurer Erdogan-Wähler sich nicht zur Wahl äussern wollen.

Ali Sonay sieht viele Parallelen zwischen dem Wahlkampf von Donald Trump in den USA und dem von Recep Tayyip Erdogan in der Türkei.

Ali Sonay sieht viele Parallelen zwischen dem Wahlkampf von Donald Trump in den USA und dem von Recep Tayyip Erdogan in der Türkei.

Herr Sonay, wir haben viele verschiedene Türken in Winterthur angefragt. Viele wollten nichts zur Wahl sagen. Kein einziger Wähler von Erdogan will reden. Woran liegt das?

Dasselbe Phänomen beobachten wir in der Türkei. In gewissen Milieus wollen Erdogan-Wählerinnen und -Wähler nicht zugeben, dass sie für ihn gestimmt haben. Das liegt vermutlich daran, dass diese Wahl extrem polarisiert. In europäischen Debatten wird man schnell als Problem dargestellt, wenn man Erdogan wählt. Gerade Bildungsbürger denken oft so über Erdogan-Wählende. Es gibt mittlerweile ein Stereotyp vom Erdogan-Wähler, und viele haben Angst, nicht mehr ernst genommen zu werden, wenn sie ehrlich sind. Generell beobachten wir aber überall, dass sich viele Leute gar nicht zur Wahl äussern wollen, weil die Debatte so aufgeladen ist.