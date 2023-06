Mutter aus Winterthur – «Viele Frauen vertrauen in diesem intimen Moment gern einer Hebamme» Immer öfter werden Geburten von Hebammen geleitet, was auch den Fachkräftemangel entschärfen soll. Mirjam Tiziani aus Winterthur hat ihre beiden Söhne so geboren. Valérie Jost

Mirjam Tiziani mit ihrem knapp vier Wochen alten Orlando, der unter der Leitung von zwei Hebammen geboren wurde. Foto: Marc Dahinden

«Ziemlich genau da vor dem Sofa, wo jetzt Ihre Füsse sind, ist Orlando auf die Welt gekommen», erzählt Mirjam Tiziani. Den kleinen Orlando, der während des Interviews öfters quengelt, schaukelt die 36-Jährige dabei sanft in den Armen. Im Einfamilienhaus in Seen wurde das Baby dreieinhalb Wochen zuvor geboren – unter der Leitung zweier Hebammen. Bei solchen Geburten wird ein Arzt nur bei Komplikationen eingeschaltet.