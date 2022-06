Folgen der Hitzetage – Viele Gäste vertragen die vollen Badis gut, einige machen Stress Die Freibäder in Winterthur und Region konnten an den heissen Tagen zahlreiche Besucher begrüssen. Seit Corona bringen aber einige höhere Ansprüche mit. Gabriele Spiller

Die Badi Geiselweid setzt auf ein neues Angebot: Skimboarding mit Surfcoach Moritz Olschewski Foto: Roger Hofstetter

Seit rund sechs Wochen sind die Freibäder in der Region wieder geöffnet, ohne spezielle Corona-Auflagen. Nach einem wetterbedingt etwas langsamen Start in den ersten zwei, drei Wochen verzeichneten die Bäder an den vergangenen Wochenenden hohe Besucherzahlen. Der Landbote hat sich umgehört, wie sich der wiedergewonnene Alltag für die Badmeister gestaltet – und ob sich das Besucherverhalten nach der Pandemie verändert hat.