Versammlungsverbot – Viele Gemeinden versammeln sich erst im Herbst wieder Für eine geplante Kirchenfusion könnte das längerfristige Folgen haben, sie muss allenfalls verschoben werden. Nicole Döbeli

Nicht immer sind Gemeindeversammlungen gut besucht, aber meist kommen doch mehr als fünf Personen. Foto: Keystone

Eigentlich hätten die reformierten Kirchgemeinden Lindau, Brütten und Bassersdorf-Nürensdorf am 17. Mai an der Urne über eine Fusion abgestimmt. Per 2022 möchten sie sich zusammenschliessen. An den Gemeindeversammlungen im Juni hätten die Stimmberechtigten über die neue Gemeindeordnung entschieden. Doch nun kann nichts davon wie geplant stattfinden. «Momentan ist die Fusion auf Eis gelegt», sagt Martin Egli, Präsident der Brüttemer Kirchgemeinde.