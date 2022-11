Black Friday in Winterthur – Altstadt-Geschäft setzt Zeichen gegen den Konsumrausch Zahlreiche Einzelgeschäfte in der Altstadt ignorieren den Black Friday. Ein Optikergeschäft setzte sogar mit dem White Thursday einen deutlichen Kontrapunkt zur Rabattschlacht. Dagmar Appelt

Bei Eisen Optik in der Altstadt von Winterthur konnte man am Donnerstag mit dem Kauf einer neuen Brille eine gute Tat vollbringen. Foto: Marc Dahinden

Der Black Friday gilt als umsatzstärkster Shoppingtag in der Schweiz. Manor brachte die amerikanische Rabattschlacht 2015 als erstes Warenhaus in die Schweiz. Seither hat sich das Nachfragevolumen hierzulande jedes Jahr fast verdoppelt; seit zwei Jahren stagniert es bei 500 Millionen Franken, wie die Plattform Blackfridaydeals.ch schreibt. In den vergangenen Jahren ist es in Mode gekommen, den Black Friday auf eine ganze Rabattwoche auszudehnen.