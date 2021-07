Zirkuswoche in Dinhard – «Viele getrauen sich zuerst nicht, aber finden es dann super» Während einer Projektwoche lernten Dinerter Schülerinnen und Schüler allerlei Tricks, die sie am Freitag in zwei Zirkusshows vorführten. Jonas Gabrieli

Allein mit Tüchern schwebten diese Schülerinnen in der Luft. Foto: Enzo Lopardo

Wilde Löwen laufen fauchend in die Manege. Doch die Dompteure wissen: Auch sie sind nur grosse Katzen. Sie werfen dem Raubtier einen klingenden Ball vor die Pfoten, der sogleich verfolgt wird. Gefahr gebannt.

Seit Montag gastierte die Zirkuspädagogik Circus Luna auf dem Primarschulhausareal in Dinhard. Bis Freitag lernten die rund 160 Schülerinnen und Schüler verschiedene Tricks. Zum Abschluss führten sie ihr Programm am Freitagabend in zwei rund zweistündigen Vorstellungen insgesamt 200 Personen vor.

Die wilden Raubtiere in Aktion. Foto: Enzo Lopardo

Die Show war bunt gemischt. Nebst wilden Raubkatzen traten unter anderem ordnungsliebende Polizisten, schmerzresistente Fakire, atemberaubende Muskelprotze, schwindelfreie Trapezkünstler, rhythmische Swingtänzerinnen sowie froschähnliche Trampolinkünstler auf. Winken ins Publikum zu den stolzen Eltern inklusive. Nahezu jede Nummer verläuft reibungslos.

