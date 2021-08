Logistik in Winterthur – Viele Päckli, doch wer will sie ausliefern? Der Päcklidienst Quickpac floriert. Am Standort Winterthur stieg die Paketmenge in Jahresfrist um 50 Prozent. Doch Personal für die 77 Elektrolastwagen ist knapp. Michael Graf

Hohe Fluktuation: Die grün-silbernen Elektrowagen in der Rieter-Halle suchen Fahrerinnen und Fahrer. Foto: PD

Das Rieter-Areal in Töss ist auch eine Päckli-Drehscheibe. Anfang 2019 bezog Quickpac eine alte Lagerhalle im Rieter-Areal und baute sie zum Verteilzentrum aus. Das St. Galler Logistikunternehmen war frisch ins Paketgeschäft eingestiegen und wollte mit zwei Ideen punkten: Erstens setzt man auf Abendzustellung, um Berufstätige nach Feierabend zu erwischen. Zweitens fährt die ganze Flotte elektrisch.

In Winterthur, dem ersten grossen Depot, startete man mit 35 Elektrolieferwagen. Heute, gut zwei Jahre später, sind es 77. Quickpac hat sich etabliert und wächst weiter. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es im ersten Halbjahr 1,6 Millionen Pakete zugestellt, doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. In Winterthur waren es im ersten Halbjahr 720’000 Pakete, ein Plus von 50 Prozent. «Vorläufig reicht der Platz in der Rieter-Halle gut», sagt Sprecherin Rachel Halpern.