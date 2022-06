Mordprozess vor Zürcher Obergericht – Schlüssel, SMS, Tagebuch – Richter müssen knifflige Fragen beantworten Das Obergericht muss entscheiden, ob eine heute 48-jährige Frau zu Recht vom Vorwurf freigesprochen wurde, die Ermordung ihrer Mutter in Auftrag gegeben zu haben. Thomas Hasler

Vor dem Bezirksgericht Meilen wurde die beschuldigte Frau (2. von rechts) vom Vorwurf der Anstiftung zu Mord freigesprochen. Für den Mord an der Ärztin sei der Bauarbeiter (2. von links) allein verantwortlich. Illustration: Julia Kuster

Beginnen wir mit dem wenigen, was tatsächlich feststeht: Am 20. August 2016, wenige Wochen vor ihrem 73. Geburtstag, ist in Küsnacht eine Ärztin in ihrem Haus gestorben. Auf der Bettdecke und an den Handgelenken der Frau fand man die DNA eines damals 33-jährigen in Südafrika geborenen Schweizers. Der Bauarbeiter hatte den Schlüssel zum Haus von einer damals 43-jährigen Schweizerin erhalten, der Tochter der toten Ärztin.

Schuldspruch und Freispruch