«Wir sähen als Erstes eine Rückkehr zum Halbklassenunterricht», sagt Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerverbands. So öffneten die Schulen wieder nach dem Lockdown im Mai.

Kinder werden in der Schule bereits wieder auf Fernunterricht vorbereitet. Was für Gefühle löst der Gedanke daran bei Ihnen aus?

Welche zusätzlichen Massnahmen wären angebracht?

Wenn weitere Massnahmen nötig sind, sähen wir als Erstes eine Rückkehr zum Halbklassenunterricht. Der hat sich nach dem Lockdown im Frühling sehr bewährt. Sowohl die Lehrpersonen als auch die Kinder haben positive Rückmeldungen dazu gegeben. Für die Eltern war diese Situation allerdings schwierig. Da müsste man dafür sorgen, dass die Primarschulkinder wirklich in der Schule betreut werden könnten – allerdings so, dass es nicht zu einer Durchmischung kommt. Auf der Sekundarstufe wäre es eher vertretbar, die Kinder zu Hause arbeiten zu lassen, wenn sie nicht in die Schule können.