Die zähe Impfphase hat begonnen. Besonders die Jungen auf dem Land zögern mit dem Piks. Impfchef Peter Indra sagt, woran das liegt – und wie er es ändern will.

«Ein Thema sind mobile Equipen, die mit Bussen in die Regionen fahren»: Der Chef der kantonalen I mpfkampagne, Peter Indra .

Es sind schon wesentlich mehr. Über 41 Prozent der über 16-Jährigen haben bereits beide Impfdosen erhalten. 63 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Wir gehen davon aus, dass in vier Wochen fast zwei Drittel vollständig geimpft sind. Das ist ein toller Erfolg, mit dem wir landesweit gut dastehen.

Über ein Drittel der Zürcher Bevölkerung ist vollständig geimpft. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Quote?

Lange war der Kanton Zürich als Trödelkanton verschrien.

Das nahmen wir in Kauf. Weil von Januar bis März nur wenig Impfstoff zur Verfügung stand, haben wir zuerst strikt die ältere verwundbare Bevölkerung insbesondere in den Heimen geimpft. Das ging nicht ganz so schnell. Dann begannen Ärzte und Apotheken mit dem Impfen. Aber den grossen Schub gab es, als ab April mehr Impfstoff kam und wir die elf Impfzentren hochfahren konnten, die sehr effizient sind. Wir sind dann auch mehr Risiken eingegangen und haben keine Vorräte für Zweitimpfungen mehr zurückgehalten.