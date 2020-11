Corona-Pause im Unihockey – Vielleicht darf der HCR in vier Wochen wieder spielen Der Verband swiss unihockey erwägt, den Meisterschaftsbetrieb in der Nationalliga A wieder aufzunehmen. Ob das sinnvoll ist, kann auch der HC Rychenberg nicht schlüssig beantworten. René Bachmann

Ende November finden allenfalls die nächsten Partien in der Unihockey-NLA statt. Deuring Photography

Anders als im Eishockey, Fussball, Handball, Basketball oder Volleyball ruht der Meisterschaftsbetrieb im Unihockey derzeit in sämtlichen Ligen. Denn am 23. Oktober hatte Verbandspräsident Daniel Bareiss bekanntgegeben, dass bis Ende November alle Wettkämpfe auf Eis gelegt sind. Fünf Tage später verkündete der Bundesrat, dass Kontaktsport im sogenannt professionellen Bereich weiterhin erlaubt sei, sowohl im Training als auch in Ernstkämpfen.

24 Stunden darauf definierten die Bundesämter für Gesundheit und Sport gemeinsam mit Swiss Olympic, dass unter anderen auch Unihockey mit seinen an der Spitze halbprofessionelle Strukturen als professionell betriebene Sportart gilt und daher den Meisterschaftsbetrieb in der NLA der Frauen und Männer wieder aufnehmen darf. Natürlich unter Einhaltung der Schutzkonzepte und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.