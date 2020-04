Premier League – «Vielleicht hat Corona auch was Gutes» Timm Klose stieg mit Norwich in die Premier League auf, riss sich im ersten Spiel das Kreuzband und fiel über ein halbes Jahr aus. Ein Gespräch über die ungesunde Entwicklung im Profifussball, gespendete Mittagessen und warum sein Transfer zum FCB im Sommer geplatzt ist. Tobias Müller

Timm Klose (hier hinten im Zweikampf gegen Chelseas Willian) möchte mit seinen Teamkollegen das Wunder schaffen und den Klassenerhalt in der Premier League schaffen – wenn die Meisterschaft überhaupt zu Ende gespielt wird. Foto: Keystone (Alastair Grant)

Timm Klose, nervt Sie das Coronavirus besonders?

Natürlich ist es gerade eine schwierige Zeit, vor allem auch, weil alles so extrem schnell ging. Sorgen um meine Gesundheit mache ich mir keine, auch wenn ich Respekt vor dem Virus habe. Falls ich mich anstecken sollte, möchte ich es einfach keinem weitergeben. Das ist meine grösste Angst.

Sie kehrten erst kürzlich nach sieben Monaten Pause auf den Trainingsplatz zurück. Nun verhindert Corona Ihr Comeback.

Ich sehe es eher so, dass ich dank der Zwangspause noch länger Zeit habe für den Wiederaufbau. Ich wäre wieder bereit für Einsätze gewesen, aber bei solch schweren Verletzungen ist jede Woche zusätzliche Ruhe positiv.

Wie ist die Situation in England, wie sieht Ihr Alltag aus?

Ich verbringe eigentlich den ganzen Tag zu Hause und beschäftige mich, so gut es geht, mit verschiedenen Dingen, die mich vom Fernsehen abhalten. Dazu versuche ich mich natürlich fit zu halten. Unser Trainerteam plant alles und kommuniziert mit uns in einem Whatsapp-Chat über die verschiedenen Fitnesspläne.

Gab es im Club oder um den Club positive Fälle?

Nein, bisher zum Glück nicht. Vier oder fünf Spieler liessen sich vorsichtshalber testen, aber bisher waren alle negativ.

Die grossen Fussballclubs und einzelne Spieler spenden ein Teil Ihres Gehalts für Hilfe in der Corona-Zeit. Auch Sie?

Ich habe schon immer einen Teil meines Lohns gespendet, unabhängig von Corona. Zurzeit unterstütze ich eine Klinik in Norwich, wo Kinder mit Krebsdiagnosen behandelt werden. Und gerade heute (vergangenen Mittwoch; die Red.) habe ich im Basler Claraspital das gesamte Mittagessen in der Mensa spendiert. Für mich sind es die kleinen Gesten, die zählen. Es ist selbstverständlich, dass ich helfe.

Warum?

Ich bin in einer privilegierten Lage, dass ich überhaupt helfen kann. Dessen bin ich mir bewusst, auch weil ich in meinem Leben oft «uf d Schnure gheit bi» und andere Seiten erlebt habe. Ich bin nicht wichtiger als andere Menschen, nur weil ich Fussballprofi bin und viel verdiene. Meine Eltern haben mir ein gesundes Verhältnis zum Geld gelehrt. Klar, ich hab auch heute noch ab und zu meine Ausbrüche, gebe das Geld für unnötige Sachen aus.

Zum Beispiel?

Kürzlich war ein Freund bei mir, wir wollten Fifa zocken, hatten aber nur einen Anschluss. Also gingen wir ins Einkaufszentrum und holten halt eine zweite Playstation. Natürlich war das unnötig, solche Hirnfürze habe ich manchmal. Doch es ist zur Seltenheit geworden, und meine Frau schaut auch, dass ich keinen Blödsinn mache.

Welche Auswirkungen hat Corona auf das Leben eines Fussballprofis?

Es ist eine surreale Situation, hier in Norwich sind wir ja auch ein wenig abgeschottet von allem. Ich selber versuche nicht allzu viele News zu konsumieren. Aber wenn ich mit meinen Eltern in Basel oder mit meiner Schwester in Spanien telefoniere und sie mir ihre Geschichten erzählen, dann ist es schon krass. Dann merke ich, dass wir in England mit den Geschehnissen zwei, drei Wochen hinterherhinken, dass bei uns die Situation noch nicht so extrem ist.

Die Premier League pausiert bis mindestens Ende April. Sie selber kennen die Situation, wenn man als Fussballer nicht Fussball spielen darf. Sie fielen nach einem Kreuzbandriss im Sommer sieben Monaten aus. Wie schwierig war es am Anfang während dieser Verletzungsphase?

Am Anfang war es wirklich schwierig, ich habe zwei, drei Wochen gehadert. Ich war bereits in der Saison zuvor am Knie verletzt. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich eigentlich nicht spielen konnte, aber ich musste es durchziehen, da mein Vertrag auslief. Dann schafften wir den Aufstieg, ich unterschrieb einen neuen Vertrag und verletzte mich erneut. In diesem Moment habe ich schon einiges hinterfragt.

Was genau?

Ich wusste, ich bin 31 und durfte in meiner Karriere zum Glück ordentlich verdienen. Da fragst du dich schon, ob es das war, ob man es nicht lieber bleiben lassen soll. Aber das war nur am Anfang so. Ich bin ein Mensch, der mit Problemen positiv umzugehen versucht und Lösungen finden will.

Sie sprachen zuletzt mit einigen Medien offen über Depressionen und Alkoholprobleme während Ihrer Jugend und wie Sie mithilfe von Psychologen den Weg aus dieser dunklen Zeit fanden. Halfen Ihnen diese Erfahrungen, um nach der Verletzung im Sommer nicht in ein tiefes Loch zu fallen?

Ja, das hat mir sicher geholfen. Was ich als junger Erwachsener gemerkt habe, war, dass man einen klaren Tagesablauf braucht. Damals, in der Anfangszeit meiner Profikarriere, hatte ich überhaupt keine Struktur. Ich habe einfach trainiert, gezockt und gepennt. Dazu kam der enorme Druck, immer Leistung zeigen zu müssen, auf dem Platz und in der Schule. Immer Leistung, Leistung, Leistung.

Diese Entwicklung wird im Fussball allgemein wohl nicht abnehmen…

So ist es. Wenn ich mich im Weltfussball umschaue, mache ich mir schon Sorgen. Jeder Verein versucht noch mehr zu verdienen und die neusten Stars hervorzubringen, koste es, was es wolle. Dazu werden die Löhne sowie Transfersummen immer verrückter und der Spielplan immer voller. Vielleicht hat Corona auch etwas Gutes, denn es bremst diese kranke Entwicklung nun ein wenig ab.

Wie haben Sie Ihre Zeit während der Verletzungspause verbracht?

Ich habe Dinge angefangen, die ich schon lange in Angriff nehmen wollte. Ich habe ein Trainerdiplom der Stufe Uefa B absolviert, begann ein Fernstudium in Sportmanagement, und ich habe zudem regelmässig Trainings der U-12 und der U-14 von Norwich geleitet. Das war um einiges besser, als den ganzen Tag vor der Glotze zu hängen.

Und wie war das Gefühl, als Sie endlich im Februar endlich wieder auf dem Rasen stehen durften?

Es war ein schönes Gefühl, aber ich liess die Euphorie nicht zu sehr aufkommen, sonst wäre vermutlich nur wieder etwas passiert. Ich habe in meiner Karriere viele Erfahrungen gesammelt, darum weiss ich, wie schnell es gehen kann.

Norwich ist nach dem Aufstieg in die Premier League auf dem harten Boden der Realität gelandet, das Team steht zurzeit auf dem letzten Platz. Hätten Sie das erwartet?

Wir wussten von Anfang an, dass es schwierig werden würde – und doch dachte ich, dass wir erfolgreicher sein würden. Ich finde, dass wir einen schönen, offensiven Fussball zeigen. Aber man sah in der Vorrunde halt auch, dass wir ein junges Team sind, dass wir noch zu viele Fehler machen.

Zum Beispiel?

Nachdem wir im September Manchester City schlugen, verloren wir danach sechs, sieben Spiele in Serie. Nach dem City-Match dachten die Spieler wohl ein wenig, dass sie die Grössten seien. Aber genau in den Partien gegen die kleineren Teams musst du fighten, alles geben, dreckig gewinnen. Dieses Umschalten ist uns nicht immer gelungen.

Was ist der Unterschied zwischen der zweitklassigen Championship und der Premier League?

In der Championship läuft viel mehr über den Kampf, es ist wie Armdrücken. Derjenige, der mehr investiert, mehr Kraft reinlegt, gewinnt am Schluss meistens. In der Premier League ist es anders, der Fussball ist auf einem höheren Niveau, viel technischer. Ausserdem geht alles viel schneller, die Teams stehen sicherer in der Defensive. Wenn du mal 0:2 zurückliegst, hast du fast keine Chance mehr, ins Spiel zu finden. In der Championship hingegen haben wir auch mal ein 0:3 gekehrt.

Nun liegt Norwich auf einem Abstiegsplatz. Wäre es besser, wenn die Meisterschaft abgebrochen und es keinen Absteiger geben würde?

Rein sportlich gesehen fände ich es wahnsinnig toll, wenn fertig gespielt würde. Sonst wäre es ja ein langweiliger Sommer, denn was schauen all die Leute dann im Fernsehen? Für unser Team wäre es aber nicht das Schlimmste, wenn die Saison abgebrochen würde, da muss ich ganz ehrlich sein. Auch wenn ich daran glaube, dass wir es nach wie vor schaffen könnten.

Tatsächlich?

Ja, ich bin ja jetzt zurück. (lacht) Nein, im Ernst: Auch für die Gesundheit der Spieler wäre ein Abbruch vermutlich nicht das Dümmste. Wenn jetzt die Meisterschaft noch durchgemurkst werden würde, hätten wir neun Spiele in vier Wochen, danach zwei Wochen Pause, und dann gehts mit einer Dreifachbelastung gleich weiter. Es gab dieses Jahr im englischen Fussball überdurchschnittlich viele Verletzte, das kann so nicht weitergehen. Mir ist bewusst, dass wir moderne Gladiatoren sind und das Volk Brot und Spiele bekommen will. Aber ganz ehrlich, ich möchte nach der Karriere mit meinen Kindern im Garten herumrennen können und nicht in einem Stuhl sitzen und ihnen beim spielen zusehen müssen, weil mein Knie total kaputt ist.

Sie sind 31 und haben bei Norwich noch einen Vertrag bis Sommer 2022. Können Sie sich vorstellen, auf der Schlussgeraden der Karriere noch zum FCB zu wechseln?

Für mich ist klar, dass ich irgendwann in irgendeiner Form mit dem FCB zu tun haben werde. Vielleicht darf ich Herrn Zbinden oder Roland Heri bei ihrer Arbeit mal über die Schulter blicken, vielleicht trainiere ich auch mal eine Juniorenmannschaft, wer weiss?

Und für den FCB als Spieler auflaufen?

Ich wollte immer für den FCB schutte. Letzten Sommer hätten sie ja die Chance gehabt, mich zu holen. Ich habe Gespräche mit Pipi Streller geführt, zeigte Interesse und war ablösefrei zu haben. Doch so weit kam es nicht. Ich habe schnell gemerkt, dass nicht alle hinter einem Wechsel gestanden wären. Und als dann Norwich kam und mir einen neuen Vertrag hinlegte, war für mich die Sache klar.

Verfolgen Sie die Spiele des FCB dennoch?

Ja, klar. Ich schaue mir alle Spiele an, fiebere mit. Der Club ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich bin in Basel gross geworden, ich stand in der Muttenzerkurve und habe bei den Junioren gekickt. Das war eine schöne Zeit. Irgendwann möchte ich dem Verein und der Stadt als Dank etwas zurückgeben.