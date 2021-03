Abo Gewerbe in Winterthur Künzle in der Zuckerstube

Rechtzeitig vor Ostern hat am Samstag das Läckerli-Huus an der Marktgasse 12 eine Filiale eröffnet. Zum Start stellte sich der Stadtpräsident mit der Geschäftsinhaberin Miriam Baumann-Blocher in die Backstube.