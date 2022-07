Das wichtigste Utensil für Hobbygärtner zurzeit ist wohl die Giesskanne. Gehören Sie zur Am-Morgen- oder Am-Abend-Giessfraktion?

Ich giesse lieber am Morgen. Zum einen ist es noch nicht so heiss. Zum anderen können die Blätter über Tag abtrocknen. Abends würden sie länger nass bleiben, was die Gefahr von Pilzinfektionen erhöht. Genauso wichtig wie der Zeitpunkt ist es aber, gezielt zu giessen, also möglichst wurzelnah. Und lieber alle paar Tage durchdringend als täglich bloss ein bisschen. Wer dazu die Erde rund um die Pflanzen regelmässig mit einer Hacke lockert, hilft dem Wasser beim Versickern.