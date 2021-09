Benutzerfreundlichkeit bei Apple – Vier Apps für einen besseren Mac-Desktop Zweifacher Ersatz fürs Dock, mehr Übersicht in der Menüleiste und eine raffinierte Methode, um Dateien zu verräumen: So trimmen Sie Ihren Apple-Computer auf Effizienz. Matthias Schüssler

Auch mit dem Mac gehen manche Dinge noch etwas einfacher – mit den passenden Hilfs-Apps. Foto: Karolina Grabowska (Pexels)

Apple-Computer gelten als einfach und komfortabel in der Bedienung – nicht zu Unrecht. Es gibt aber nichts, was sich nicht verbessern liesse. Und darum stellen wir hier vier Apps vor, die den Desktop von Mac OS mit zusätzlichen Möglichkeiten ausstatten – und besser auf die Bedürfnisse von versierten Anwendern abstimmen.

Ubar und Overflow

Diese zwei Programme ersetzen das Dock, also jene Leiste, in der man häufig benutzte Programme unterbringt. Das erfüllt seinen Zweck nämlich nur bei relativ wenigen Programmen komfortabel. Anwender, die viele Apps einsetzen, starten diese meist über die Spotlight-Suchfunktion, die sich am schnellsten übrigens mit der Tastenkombination Command und Leertaste aufrufen lässt.