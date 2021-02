Verträge mit Pfadi – Vier bleiben, einer geht nach Frankreich Die künftige Mannschaft von Pfadi nimmt weiter Formen an. Die Verträge von vier jüngeren Handballern wurden verlängert, Adir Cohen dagegen verlässt Winterthur nach zwei Jahren. Urs Stanger

Kreisläufer Jannic Störchli hat sich bei Pfadi durchgesetzt. Deuring Photography

Selten einer wirft in der Nationalliga A schärfer aufs Tor, auch in der Verteidigung kann er helfen. Trotzdem wird Adir Cohens Zeit in Winterthur nach zwei Saisons zu Ende gehen. Der 22-jährige Nationalspieler aus Israel wechselt im Sommer zu Tremblay Handball. Seit 2005 spielt der Club aus der Stadt nördlich von Paris in der höchsten Liga Frankreichs, derzeit ist er mit nur einem Punkt allerdings Tabellenletzter.

Man habe sich überlegt, was für Cohens Karriere am besten sei, sagt Pfadis Sportchef Goran Cvetkovic. Offensichtlich kam man dabei zum Schluss, der Wechsel zu Tremblay sei die geeignete Lösung. In Winterthur müsse er sich mit Roman Sidorowicz und Lukas Heer um Einsatzzeiten im linken Rückraum streiten, am neuen Ort werde mit mehr Spielzeiten gerechnet, meint Cvetkovic. Auch Pfadis finanzielle Lage spielte eine Rolle.