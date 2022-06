Faustball-EM in Italien – Vier Elgger spielen um den EM-Titel Am kommenden Wochenende findet in Kaltern die Europameisterschaft der Faustballer statt. Mit von der Partie sind nicht weniger als vier Spieler der FG Elgg-Ettenhausen. red

Leon Heitz ist einer der vier aktuellen Nationalspieler der FG Elgg-Ettenhausen. Foto: Heinz Diener

Leon Heitz, Rico Strassmann, Joël Fehr und Nicolas Fehr haben den Sprung ins zehnköpfige Kader der Schweizer Nationalmannschaft geschafft. Als die Entscheidung beim Auffahrtsturnier in Frauenfeld fiel, waren die vier Elgger überglücklich. «Diese Selektion war seit über zwei Jahren ein grosses Ziel von mir. Dass drei meiner Teamkameraden ebenfalls mit im EM-Kader sind, macht das Ganze umso schöner», meinte Angreifer Joël Fehr.

Nun geht es Schlag auf Schlag weiter. Über Pfingsten war die Nationalmannschaft traditionsgemäss in Magglingen, um sich optimal auf die bevorstehende Europameisterschaft vorzubereiten. Am Freitag geht es dann endlich los mit den Vorrundenspielen, bevor am Samstag die Halbfinal- und am Sonntag die Finalspiele anstehen. Dabei haben sich die Schweizer nichts Geringeres als den EM-Titel zum Ziel gesetzt. «Ohne diesen Anspruch müssten wir gar nicht nach Kaltern fahren», sagt Strassmann überzeugt. Die EM war schon lange geplant, musste allerdings aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge verschoben werden.

Elgger Premiere dank Adéla Lang

Neben den vier Männern hat dieses Jahr auch die erst 17-jährige Angreiferin Adéla Lang den Sprung ins Nationalkader geschafft. Die Tochter des Männer-Nationaltrainers Oliver Lang wird mit dem Schweizer Frauen-Nationalteam an den World Games in Birmingham (USA), die vom 10. bis 14. Juli stattfinden, angreifen.

Ebenfalls mit von der Partie wird dort auch die Männer-Nationalmannschaft mit den weiteren vier Elggern sein. Mit Adéla Lang, die nach der Selektion auf Wolke 7 schwebte, wurde erstmals in der Vereinsgeschichte von Faustball Elgg eine Frau fürs Schweizer Nationalteam nominiert.

