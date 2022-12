«Landbote»-Adventskalender in Winterthur – Vier Extra-Törchen aus der Leserschaft Ein Lebkuchen, der starke Hände benötigt. Eine Zimtsternzutat mit Totenkopfsymbol. Lachsbrötli und gute Wünsche. Davon handeln die Adventsgeschichten aus der Leserschaft. Delia Bachmann

Der diesjährige «Landbote»-Adventskalender zeigte: Was vor und an Weihnachten aufgetischt wird, ist in jedem Haushalt anders. Symbolfoto: Alessandro della Valle (Keystone)

Wenn es um Weihnachten geht, schlägt die Tradition jeden Trend. Vom ersten Guetsli bis zur letzten Kerze am Baum gilt in den meisten Familien: Nur keine Experimente. Alles soll sein, wie es immer war. Das gilt erst recht fürs Essen und Trinken. Was an Weihnachten aufgetischt wird, ist in jedem Haushalt anders, doch in den meisten Familien auch jedes Jahr gleich. Nicht nur bei jenen, die ihre Investition in ein Fondue-chinoise-Set amortisieren wollen. Der diesjährige Adventskalender des «Landboten» zeigte einen kleinen Ausschnitt aus der Vielfalt an Traditionen. Noch bis zum 24. Dezember tischen die Mitarbeitenden jeden Tag ein Gschichtli auf.

Die Geschichten handeln von Chräbeli, Manderinli oder der traditionellen Feuerzangenbowle. Vom Cousin, der die mit Fleisch gefüllten Fleischvögel noch mit Speck umwickelt. Von der Familie, die früher für Spekulatius über die Grenze fahren musste. Vom Chefredaktor, der jedes Jahr eine Zabaione schaumig schlägt. Aber auch von neuen Traditionen wie dem Butterbier aus den Harry-Potter-Büchern. Zwei Leser und zwei Leserinnen sind zudem dem Aufruf gefolgt, ihre eigenen Geschichten und Traditionen aufzuschreiben.

Medizinalrum für die Zimtsterne

Im Elternhaus von Martin Kieser aus Turbenthal gab es Alkohol nur im Advent, um damit Zimtsterne zu backen. Symbolfoto: Gaëtan Bally (Keystone)

Wir fünf Söhne sind in einem zutiefst abstinenten Pfarrhaushalt gross geworden. Nun aber – Weihnachtszeit! Da hiess es für unsere Mutter, Guetsli in grossen Mengen zu fabrizieren. Gerne auch die bei uns Buben äusserst beliebten Zimtsterne. Dumm nur, dass diese gemäss Rezept im Guss Kirsch oder Rum benötigten. Für die Zimtsterne erlaubten sich unsere Blaukreuzeltern den grossen Sündenfall.

Und so begab sich unser Vater in die örtliche Drogerie, wo er verschämt ein Fläschchen Medizinalrum erstand. Diese Flasche – in unserer Erinnerung gar mit Totenkopfwarnung – wurde fortan über Jahre hinweg im Medizinschrank gelagert. Während der Backzeit im Dezember hatte sie dann ihren grossen Auftritt. Es wurden die benötigten Tropfen abgemessen und die Flasche eilends wieder für ein Jahr weggeschlossen.

Das Resultat hingegen war immer sensationell: Zimtsterne! Leider aber wurden sie Jahr für Jahr in Blechbüchsen im Schrank hinter den Leintüchern versteckt. Denn man wartete strikt bis an Weihnachten mit all den Herrlichkeiten. Einmal aber überkam es uns Buben. Während unsere Mutter im Konsum einkaufen ging, frassen wir fünf innert weniger Minuten sämtliche siebzig Zimtsterne.

Ob der Alkohol uns derart enthemmte? Sie schmeckten jedenfalls gut. An Weihnachten fehlten sie dann eben, nachgebacken wurde natürlich nicht. Für einmal also Adventsguetsli.

Ein Lebkuchen, der Kellen besiegt

Noch heute ist der Lebkuchen nach Familienrezept das Lieblingsgebäck der «Landbote»-Leserin. Foto: Monica Munagapati

Wenn Vater das verbeulte Zinkwaschbecken aus dem Keller holte und Mutter die geheimnisvollen Weihnachtsgewürze aufreihte, wussten wir Kinder, dass das Haus bald vom besten aller Düfte erfüllt sein würde: Lebkuchen. Unser Familienlebkuchen schmeckt ganz anders als alle anderen Lebkuchen, die man sonst zu kosten bekommt. Unsere Kindheitsfreunde versuchen seit 50 Jahren erfolglos, ans Rezept zu kommen.

Es braucht starke Hände, um den Teig zu rühren, weil er ausgesprochen zäh ist und gerührt werden soll, bis er lang ist. So steht es im streng gehüteten Familienrezept, das mein Vater aus seinem Elternhaus mitgebracht hatte. Das «lang» interpretierten wir so, dass der Teig an der Kelle haften musste. Und zwar ohne sofort zu reissen, wenn man sie anhob. Die Kraft eines Einzelnen reicht nicht. Gut, dass es in unserer Familie nebst Vater und Mutter eine ganze Kinderschar gab, die sich an der Kelle abwechseln konnte. Mehr als einmal ging dabei eine Kelle zu Bruch.

Nachdem wir uns alle am Teig abgemüht hatten, formte Mutter sechs runde Laibe, platzierte diese sorgfältig auf zwei Kuchenbleche, die dann in den heissen den Ofen geschoben wurden. Vor dem Backen roch der Teig nicht gut, fast ein bisschen stechend. Nie wäre es einem Kind in den Sinn gekommen, die Reste von der Kelle zu lecken.

Nach einer Weile im heissen Ofen gingen die Fladen auf, die Kruste bräunte und die Gewürze entfalteten einen unvergleichlich weihnachtlichen Duft, der sich aus dem Backofen stahl und sich im ganzen Haus verteilte. Abends lag ich wohlig schnuppernd in meinem Kinderbett und freute mich aufs Anschneiden des Kuchens und auf die ganze wunderbare Weihnachtszeit. Heute noch ist dieser Lebkuchen mein absolut liebstes Gebäck und gehört unverzichtbar zu unserer Weihnachtstradition wie die Kerzen am Baum.

Glückwünsche statt Guetsli

In der Backstube steht Haymo Empl nicht so gern, lieber schreibt er Gute-Wünsche-Karten mit überlegten Motiven. Dieses Jahr hat er sich für diese Sanduhr entschieden. Foto: Haymo Empl

Als «Nicht-Backfreudiger» verbindet mich die Vorweihnachtszeit nicht mit Gedanken an zu backende Guetsli. Vielmehr sind es Gedanken an Sujets für «Gute-Wünsche-Karten» zu Weihnachten und Neujahr an meinen Bekanntenkreis. Jedes Jahr lasse ich mich von neuen Ideen zur Gestaltung der Karten leiten. Dieses Jahr ist es ein Bild neben der Stubentür, eine Sanduhr darstellend. Sie ist ein Symbol für das demnächst zu Ende gehende Jahr.

Bald ist der obere Teil der Sanduhr leer – ein Grund zur Traurigkeit? Das Bild lässt sich um 180 Grad drehen und der obere Teil ist wieder mit Sand gefüllt, das neue Jahr kann beginnen. So passt das Bild der Sanduhr gut zu Weihnachten, denn die Geburt von Jesus symbolisiert einen Neubeginn, verbunden mit vielen Hoffnungen und Erwartungen an das neue Jahr.

Lachsbrötli im Glarnerland

Die grosse Frage: Wer bringt den besten Fisch für die Lachsbrötli mit? Symbolfoto: Valeria Aksakova (Freepik)

Ein fester Bestandteil unseres Weihnachtsrituals sind die Lachsbrötli am 26. Dezember. Als ob es die Völlerei an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag nie gegeben hätte, stürzen wir uns auf den Lachsteller in der kachelofenwarmen Stube unseres Ferienhauses im Glarner Nidfurn. Hier im Haus der Grossmutter meines Mannes kommen wir alle zusammen, um mit dem Glarner Familienzweig Weihnachten zu feiern.

Die Vorgeschichte: Es wird ausgejasst, wer bereits am Vortag anreisen muss, um kräftig einzufeuern, damit die Stube des 200-jährigen Glarnerchalets wohlig warm wird. Dann trudelt der Rest der Familie ein, alle mit einer Portion Räucherlachs im Gepäck. Das ergab sich so, weil die Schwägerin von ihrem Hunger auf den Rest schloss. Und darum immer zu wenig Lachs dabei hatte.

Nun liegt der Fisch also fein drapiert in der Mitte des kleinen runden Tisches, und schnell ist klar, welche Lachspackung den edelsten Fisch hergibt. Wenn da nicht der uralte Toaster wäre … das gemeinsame Essen besteht nämlich vor allem aus warten. Springen wieder zwei goldbraune Toastbrote aus der altertümlichen Kiste, werden sie sofort halbiert und auf vier Teller verteilt. Die vier Glücklichen ergattern sich den teuren Wildlachs, und der Wettlauf zwischen den Töchtern und dem Neffen wird einmal mehr vom Neffen entschieden. Auch das gehört zur Tradition.

Mittlerweile ist das Thermometer in der trauten Stube auf 30 Grad geklettert, und der Rest richtet der kühle Champagner. Es ist uns allen wohlig ums Herz geworden, wenn nun bei heiterer Stimmung die Guetslidose die Runde macht und der Wettlauf um die feinsten Exemplare zwischen den notabene erwachsenen Cousins und Cousinen erneut beginnt. Wir sind uns einig: Genau so wollen wir dieses Ritual. Auch nächstes Jahr am 26. Dezember.

