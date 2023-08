Razzien in Waadt und Neuenburg – Polizei verhaftet vier Personen wegen Terrorismusverdachts In den Kantonen Waadt und Neuenburg hat die Polizei im Auftrag der Bundesanwaltschaft vier Syrer verhaftet. Ihnen wird die Unterstützung des Islamischen Staates vorgeworfen.

In den Kantonen Waadt und Freiburg sind vier Personen wegen des Verdachts auf Terrorismusunterstützung festgenommen worden. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Kantonspolizeikorps haben am Donnerstag in der Waadt und in Neuenburg vier Personen wegen Terrorismusverdacht festgenommen. Die Syrer sollen die Terror-Miliz IS unterstützt haben. Der Zugriff erfolgte im Auftrag der Bundesanwaltschaft, wie diese mitteilte.

SDA/step

