Wohl kein 1.-August-Feuerwerk – Vier Gemeinden verhängen absolutes Feuerverbot Feuer im Wald und in Waldesnähe sind derzeit im ganzen Kanton verboten. Neftenbach, Pfungen, Dättlikon und Volken erliessen noch strengere Regeln. Leon Zimmermann

Holzkohlegrills sind in Neftenbach, Pfungen und Dättlikon ab Montag bis auf weiters tabu. In Volken sind sie ab sofort verboten. Symbolfoto: Uschi Kurmann

Die Gemeinden Neftenbach, Pfungen und Dättlikon teilen mit, dass ab Montag in ihrem Gebiet ein absolutes Feuerverbot gilt. Nicht nur im Wald, sondern auch in Gärten, auf Balkonen und öffentlichen Grillplätzen dürfen keine Feuer mehr entzündet werden. Auch private Holz- und Kohlegrills dürfen ab Montag nicht mehr verwendet werden. Elektro- und Gasgrills bleiben hingegen erlaubt.

Das Verbot betrifft laut Mitteilung auch das Abbrennen von Feuerwerk und von Höhenfeuern. Es dürfte auch am 1. August noch gelten. Voraussetzung für die Aufhebung seien «ausgiebige und flächendeckende» Niederschläge, verbunden mit einem Rückgang der Temperaturen. Ein derartiger Wetterwechsel ist jedoch nicht in Sichtweite.

Die Gemeinde Volken reagierte noch drastischer auf die anhaltende Trockenheit und verfügte per sofort ein absolutes Feuerverbot. Dieses gilt bis auf Wiederruf. Allfällige Rekurse gegen die Verfügung hätten keine aufschiebende Wirkung, da das Verbot aufgrund der akuten Gefahr sofort umgesetzt werden müsse, schreibt die Gemeinde. Am Donnerstagmittag verfügte der Zürcher Regierungsrat bereits ein kantonales Verbot für Feuer im Wald und in Waldesnähe.

Neftenbach will Trinkwasser sparen

Der Gemeinde Neftenbach bereitet die derzeitige Trockenheit auch in anderer Hinsicht Sorge. Sie ruft die Bevölkerung «eindringlich» dazu auf, Trinkwasser zu sparen – und macht Vorschläge, wie das gelingen soll: «Kurz duschen, keine Rasen bewässern, keine Autos waschen, keine Pools füllen», lauten einige davon. Die Gemeinde habe im Hinblick auf einen möglichen Trinkwassermangel bereits die Wasserzufuhr vieler Brunnen reduziert und verzichte mit wenigen Ausnahmen auf die Bewässerung ihrer Rasenflächen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.