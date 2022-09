Legislaturziele in Winterthur – Vier Jahre sind schnell vorbei – das will der Winterthurer Stadtrat bis 2026 anpacken Die Winterthurer Stadtregierung hat 23 Schwerpunkte für ihre Amtszeit formuliert. Dazu gehören ein Solar-Ausbau, Behindertengleichstellung, aber auch Parks an den Stadträndern. Michael Graf UPDATE FOLGT

Im Februar 2022 wurden sie wiedergewählt. Jetzt haben die sieben Mitglieder des Stadtrats ihre Ziele bis 2026 konkretisiert. Foto: Madeleine Schoder

Im Februar wurden die sieben Mitglieder des Stadtrats für vier Jahre wiedergewählt. Nun macht die Winterthurer Regierung klarer, was sie in dieser Zeit konkret erreichen will. In einem «offenen Strategieprozess» der Stadträte und ihrer Kader wurden 23 Massnahmen in vier Handlungsfeldern definiert. Dabei spielen Megatrends wie der Klimawandel eine Rolle, aber auch die wachsende (und alternde) Stadtbevölkerung.