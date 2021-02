Dänischer Gegner im Europacup – Vier neue Weltmeister besiegten Pfadi Letzten Herbst scheiterte Pfadi Winterthur in der European League an GOG Gudme. An der Handball-WM in Ägypten trumpften Spieler dieses dänischen Clubs auf. Urs Stanger

Der Däne Mathias Gidsel (hier im September mit GOG Gudme in Winterthur) war die Entdeckung der WM in Ägypten, er wurde ins Allstar-Team des Turniers gewählt. Deuring Photography

Nur, um nochmals festzuhalten, gegen welche Mannschaft Pfadi Winterthur letzten September in der European League gescheitert ist: Der dänische Spitzenclub GOG Gudme war an der WM in Ägypten mit fünf Spielern in den zwei Finalteams Dänemark und Schweden vertreten. Nur die SG Flensburg-Handewitt, der Tabellenführer der Bundesliga, hatte mit sechs Handballern mehr Leute dabei.

Als am Sonntag die Dänen, die späteren Weltmeister, in Kairo den WM-Final gegen Schweden begannen, standen zwei GOG-Spieler in der Startformation der Offensive: Regisseur Morten Olsen, Olympiasieger 2016 und Weltmeister 2019, sowie der WM-Debütant Mathias Gidsel. Der 21-jährige, flinke Rückraum-Linkshänder war die Entdeckung des Turniers. Gidsel erzielte 39 Tore bei einer hervorragenden Trefferquote von 80 Prozent, er war an der WM der Beste auf seiner Position und wurde dementsprechend ins Allstar-Team gewählt. Linksaussen Emil Jakobsen (22), ebenfalls ein Debütant, brachte es auf 22 Tore (bei 81 Prozent Quote). Kreisläufer Anders Zachariassen, schon 2019 Weltmeister, war der vierte GOG-Weltmeister von 2021. Ein Spieler Gudmes stand im Kader des WM-Zweiten Schweden: Kreisläufer Oscar Bergendahl.

In der zweiten Qualifikationsrunde der European League Ende September gegen GOG Gudme hatten die Winterthurer zuerst in Dänemark 24:33 verloren und dann in der Axa-Arena 35:31 gewonnen. Gidsel, Olsen (je 9 Tore in beiden Partien), Zachariassen (10) und Jakobsen (15) waren die Schlüsselspieler.