FCW vor erstem Heimspiel – Vier Punkte wären eine Rarität Nach dem 1:1 gegen SLO strebt der FC Winterthur im Derby gegen den FC Wil den ersten Sieg an. Man könnte danach von einem untypisch guten Start sprechen. Hansjörg Schifferli

FCW-Verteidiger Tobias Schättin im Duell mit Stade Lausanne-Ouchys Mersim Asllani: Mit einem Sieg gegen Wil könnte der FCW die gute Leistung in Lausanne bestätigen. Foto: Freshfocus

Für Winterthurer Verhältnisse war das 1:1 des FCW in Lausanne gegen SLO ein guter Start, denn Siege in der ersten Runde waren in den vergangenen Jahren eine Rarität. 2014 gewann der FCW im ersten Match unter Jürgen Seeberger gegen den … FC Wil 4:0, 2012 noch unter Boro Kuzmanovic in Locarno 5:0. Und eben vor neun Jahren sammelte gab es ein letztes Mal gleich zwei Siege zu Beginn, nach dem Kantererfolg im Tessin noch ein 2:0 gegen Vaduz. Seither aber sind die vier Punkte aus zwei Spielen 2019/20, im zweiten Jahr unter Ralf Loose, das höchste der Gefühle. Allerdings folgte damals dem 1:1 daheim gegen Aarau und dem Auswärts-2:1 gegen SLO ein 0:6 auf der Schützenwiese gegen Giorgio Continis Lausanne-Sport.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung