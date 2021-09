Super League - Vier Spiele ohne Sieg – gelingt GC der Befreiungsschlag?

Was macht Papa?

Das fragen mich ja viele GC-Fans (also eigentlich keiner, aber erzählen will ichs trotzdem). Nun, der riesige aufblasbarer Heugümper, quasi eine Hinterlassenschaft von Adrian Fetscherin, dem letzten Marketingchef, steht auch heute im Letzigrund. Vor der Südkurve. Das ist jetzt nicht der einzige Ort im Letzigrund, wo er niemandem die Sicht raubt, aber so sei es.