Drei Männer und eine Frau – Vier terrorverdächtige Personen im Kanton Freiburg festgenommen Eine Frau und drei Männer aus dem Balkan wurden verhaftet, wie die Bundesanwaltschaft mitteilt.

Im Kanton Freiburg sind Terrorverdächtige festgenommen worden. (Symbolbild) Foto: Sandro Campardo (Keystone)

Die Bundesanwaltschaft hat am Freitag im Kanton Freiburg bei drei Hausdurchsuchungen vier terrorverdächtige Personen festgenommen, wie sie mitteilte. Es handelt sich demnach um drei Männer und eine Frau aus dem Balkan zwischen 26 und 34 Jahren.

Die Festnahmen stünden im Zusammenhang mit zwei Strafverfahren, die in den vergangenen zwei Monaten eröffnet worden seien, heisst es in der Mitteilung. Den Beschuldigten werde der Verstoss gegen das Verbot der Gruppierungen al-Qaida und Islamischer Staat sowie verwandter Organisationen und die Unterstützung beziehungsweise Beteiligung an einer kriminellen Organisation vorgeworfen.

Festgenommen wurden eine 28-jährige kosovarische Staatsbürgerin, ein 29-jähriger mazedonischer Staatsbürger, ein 26-jähriger kosovarischer Staatsbürger und ein 34-jähriger schweizerisch-kosovarischer Doppelbürger. Alle vier beschuldigten Personen haben ihren Wohnsitz laut der Bundesanwaltschaft im Kanton Freiburg.

SDA/sep