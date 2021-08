Covid-19 in Winterthur – Vier von fünf KSW-Angestellten sind geimpft Nun gibt auch das Kantonsspital Winterthur seine Corona-Impfquote bekannt. Sie ist überdurchschnittlich hoch. Till Hirsekorn

Keine Impfmuffel: Das KSW-Personal lässt sich fleissig gegen Corona impfen. Foto: Keystone

Gefragt nach der Covid19-Impfquote beim eigenen Personal, äusserte man beim Kantonsspital Winterthur (KSW) vor kurzem erst ungefähr: die Quote sei «sehr hoch», hiess es nur. Man wolle der kantonsweiten Umfrage des Spitalverbands VZK nicht vorgreifen. Diese wurde am Dienstag veröffentlicht: 75 Prozent des Zürcher Spitalpersonals habe sich – Stand 1. Juli – gegen Covid-19 impfen lassen. Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, so der Tenor, gingen mit gutem Beispiel voran.

Und auch das KSW zieht mit. 76,3 Prozent waren es zum Zeitpunkt der Erhebung. Gar 81 Prozent sind es heute, wie das Spital auf Nachfrage schreibt. Die Quote dürfte weiter steigen. Nach den Sommerferien werde intern weitergeimpft. Zum Vergleich: Schweizweit sind knapp 55 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal geimpft. Es ist die tiefste Quote aller Länder in Süd- und Westeuropa und die Anzahl Neuimpfungen stagniert auf tiefem Niveau.

