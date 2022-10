Analyse zur Wahl in Brasilien – Jair Bolsonaro holt überraschend auf und gewinnt wertvolle Zeit Der rechte Amtsinhaber verliert unerwartet knapp gegen den linken Ex-Präsidenten Lula da Silva. Nun kommt es zur Stichwahl. Warum der Rechtspopulist nun im Vorteil ist. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Es ist ein Erfolg mit schlechtem Beigeschmack: Bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien an diesem Sonntag hat Luiz Inácio Lula da Silva rund 48 Prozent der Stimmen bekommen. Der Kandidat der linken Arbeiterpartei PT liegt damit nur überraschend knapp vor seinem rechten Rivalen, dem aktuellen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Für ihn stimmten rund 43,5 Prozent der Wähler.

Umfragen hatten Lula da Silva eigentlich einen grossen, teils sogar zweistelligen Vorsprung vorausgesagt. Viele Anhänger hatten sogar gehofft, dass der linke Politiker am Sonntag mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen für sich entscheiden kann – und damit die Wahl gleich in der ersten Runde gewinnt.

Jair Bolsonaro und seine Anhänger hatten dagegen die Umfragen stets angezweifelt. Das Ergebnis der Wahl werten sie nun als eine Bestätigung: Der rechte Amtsinhaber hat wesentlich besser abgeschnitten als von den Meinungsforschungsinstituten vorhergesagt. Nach der Wahl bezeichnete Bolsonaro die Umfragen als «Lüge». «Ich vertraue nun vollkommen auf einen Sieg», sagte der Präsident. Auch wenn er nicht gewonnen hat, so sehen viele ihn ihm doch den grossen Sieger der Abstimmung. Es kommt nun zu einer Stichwahl zwischen ihm und Lula da Silva, die für Ende Oktober angesetzt ist.

Erbitterter Zweikampf

Der Sieg sei nur aufgeschoben, sagte Lula da Silva nach Bekanntwerden der Ergebnisse am Sonntagabend vor Anhängern in einem Hotel in São Paulo: «Ich habe 30 Tage mehr Zeit, um Wahlkampf zu machen. Wir werden gewinnen!»

Doch es ist auch klar, dass das Ergebnis vom Sonntag weitere bange Wochen bedeutet für Südamerikas grösste Demokratie. Die Wahlen gelten als die wichtigsten in der jüngeren Geschichte des Landes. Insgesamt waren am Sonntag elf Kandidaten angetreten, schon im voraus war aber klar gewesen, dass die Abstimmung vor allem ein Zweikampf werden würde zwischen Lula da Silva und Jair Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva hat Brasilien schon einmal regiert, von 2003 bis 2010. Viele Brasilianer erinnern sich an diese Zeit als goldene Jahre: Das Land profitierte damals von der weltweit hohen Nachfrage nach Rohstoffen, die Wirtschaft boomte und die linke Regierung Lula da Silvas legte grosse Sozialprogramme auf.

Millionen Menschen schafften es damals aus der Armut, viel Geld verschwand aber auch in den Taschen korrupter Politiker. Lula da Silva selbst wurde 2017 wegen Bestechung zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, 2019 aber wurde das Urteil aufgehoben. Seine Anhänger hoffen auf eine Neuauflage von Brasiliens Boom-Jahren. Lula da Silvas Kritiker aber befürchten Korruption und Vetternwirtschaft.

Brasiliens rechter Amtsinhaber Jair Bolsonaro hat diese Ängste gezielt geschürt. Er konnte 2018 die Wahlen vor allem auch darum gewinnen, weil Lula da Silva wegen seiner Verurteilung von einer Kandidatur ausgeschlossen war. Seine Amtszeit war geprägt von steigenden Abholzungszahlen im Amazonas-Regenwald und offiziell 700’000 Opfern der Covid-19 Pandemie. Bolsonaro hat die Gefahren der Pandemie stets verharmlost, er nannte das Virus ein «Grippchen» und warnte vor angeblichen Nebeneffekten von Impfstoffen.

Beide Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber. Brasiliens rechter Amtsinhaber Jair Bolsonaro hat versprochen, im Falle eines Sieges die staatliche Ölgesellschaft Petrobras zu verkaufen und das Waffenrecht noch weiter zu lockern. Dazu will er auch Schutzgebiete im Amazonas für den Bergbau öffnen. Der linke Kandidat Lula da Silva dagegen will höhere Steuern für Reiche einführen und den Mindestlohn anheben.

«Der Grossteil der Gesellschaft will keine Konfrontation mehr, sondern Friede.» Luiz Inácio Lula da Silva

Amtsinhaber Jair Bolsonaro wählte am frühen Vormittag in Rio de Janeiro. Er trug dabei das gelbe Trikot der brasilianischen Fussballnationalmannschaft, dass für seine Anhänger zum Erkennungssymbol geworden ist. Lula da Silva gab dagegen in São Bernardo de Campo seine Stimme ab, unweit der Gewerkschaftszentrale, in der er in den 70er-Jahren seine politische Karriere begann. «Der Grossteil der Gesellschaft will keine Konfrontation mehr, sondern Friede», sagte der linke Ex-Präsident.

In den letzten Wochen und Monaten vor der Wahl hatte es immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Mitte Juli hatte ein Anhänger des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro im südbrasilianischen Foz do Iguaçu ein Mitglied von Lula da Silva Arbeiterpartei erschossen. Im September starb dann ein weiterer Mann nach einem Streit zwischen zwei Arbeitskollegen über Politik.

Die Angst war darum gross, es könne auch am Sonntag zu Ausschreitungen und Gewalt kommen, auch, weil Präsident Jair Bolsonaro immer wieder indirekt gedroht hatte, eine Niederlage nicht anzuerkennen. «Nur Gott holt mich aus dem Präsidentenamt», hatte der rechte Staatschef vor der Wahl mehrmals öffentlich erklärt. Und gefragt, ob er bei einer Niederlage das Ergebnis akzeptieren würde, Antwortete Jair Bolsonaro noch am Sonntag zweideutig: «Wenn es saubere Wahlen sind: Ja.»

Zwei verletzte Polizisten in São Paulo

Die Wahlen verliefen dennoch weitestgehend ruhig. In São Paulo drangen zwei bewaffnete Angreifer in ein Wahllokal ein und schossen auf zwei dort stationierte Polizisten. Die beiden Männer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, die Abstimmung im Wahllokal ging jedoch weiter. In Südbrasilien griff ein Wähler nach Abgabe seiner Stimme ebenfalls einen Polizisten an, diesmal mit einem Messer.

Brasilien ist das fünftgrösste Land der Welt, 156 Millionen Menschen waren aufgerufen, nicht nur ein neues Staatsoberhaupt zu wählen, sondern auch Senatoren, Gouverneure und Abgeordnete für Parlamente auf lokaler und Bundesebene. Trotz Wahlpflicht und der historischen Dimension der Abstimmung blieben rund 32 Millionen Stimmberechtigte den Urnen fern, das entspricht einem Fünftel der Wähler. Eine so geringe Wahlbeteiligung hat es seit 1998 nicht mehr gegeben.

Brasilien verfügt über ein elektronisches Wahlsystem. Unmittelbar nach Schliessung der Wahllokale um 17 Uhr Ortszeit in der Hauptstadt Brasília begann die Auszählung. Zunächst lag dabei Jair Bolsonaro vorne. Viele Regionen, die als Hochburgen von Lula da Silva gelten, begannen etwas verspätet mit der Übermittlung von Ergebnissen. Gegen 20 Uhr Abends überholte der linke Kandidat schliesslich den rechten Amtsinhaber. In vielen Städten Brasiliens brach daraufhin in den Zentralen von Lulas Arbeiterpartei PT Jubel aus.

Wertvolle Zeit für Bolsonaro

Doch gegen 21 Uhr abends war dann klar, dass ein Sieg in der ersten Runde für Lula da Silva mathematisch nicht mehr möglich ist und es zu einer Stichwahl kommt.

Vor allem Jair Bolsonaro hat nun wertvolle Zeit gewonnen: Dank breiter Hilfszahlungen seiner Regierung hat sich die wirtschaftlich angespannte Lage in Brasilien in den letzten Wochen verbessert. Dieser Trend wird sich höchstwahrscheinlich fortsetzen und könnte dazu führen, dass Bolsonaro Wähler hinzugewinnt.

In den folgenden Wochen werden beide Kandidaten versuchen, die Wähler der unterlegenen weiteren Kandidaten von sich zu überzeugen. Wer auch immer am Ende gewinnen wird, fest steht: Brasilien stehen schwierige Zeiten bevor.

