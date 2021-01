Verheerender Trip zum Kiosk – Vierjähriger baut Autounfall in Dortmund Ein Vater lässt seinen Sohn unbeaufsichtigt im Personenwagen. Das hat in mehrerer Hinsicht böse Folgen.

Wegen eines doch ungewöhnlichen Autounfalls hat die Polizei bei Dortmund ausrücken müssen. Foto: Nikolai Huland (Keystone/Symbolbild)

In Dortmund verursachte ein Vierjähriger am Steuer einen Unfall mit einem Linienbus und einem weiteren Fahrzeug. Der Vater liess seinen Sohn am Sonntag offenbar kurz allein im Auto, woraufhin dieser vermutlich auf den Fahrersitz kletterte und den Zündschlüssel drehte, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Wahrscheinlich habe sein Vater am rechten Fahrbahnrand angehalten, um «kurz zum Kiosk zu gehen».

Der Junge setzte den Wagen demnach rückwärts auf die Strasse, rammte seitlich einen Linienbus und rollte dann auf ein weiteres Auto auf. Verletzt wurde dabei niemand. Später habe sich herausgestellt, dass der Vater weder einen in Deutschland gültigen Fahrausweis noch eine Versicherung für das Auto nachweisen konnte.

Weil der Unfallwagen womöglich nicht einmal ihm gehört, wurde er von der Polizei beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

SDA/fal